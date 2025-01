Torino pronta ad accendere i Giochi Mondiali Universitari: il programma della cerimonia d'apertura

Lunedì 13 gennaio 2025 la Fiaccola dei Torino 2025 FISU World University Games arriverà all’Inalpi Arena, per dare il via alla Cerimonia di Apertura della XXXII Edizione dei Giochi Mondiali Universitari.

La solenne Opening Ceremony prevede un programma straordinario che fonderà sport, arte e cultura, per celebrare l’unione e la fratellanza tra le nazioni attraverso il linguaggio universale dello sport e della solidarietà. Questo evento, che segna l'inizio di una settimana di competizioni, diventerà anche un palcoscenico di riflessione culturale e sociale, con performance che esploreranno temi contemporanei attraverso l’arte e la musica.

La cerimonia inizierà con una Performance di Apertura che trasporterà il pubblico in un viaggio simbolico dal Mondo a Torino. Un video introduttivo racconterà il percorso geografico e culturale che ha condotto l'Universiade, attraverso l'Europa e le meraviglie italiane, fino alla nostra città e, subito dopo, la Performance Artistica darà vita a un omaggio vibrante alle discipline sportive. I Ping Pong Pang, una crew di ballerini di hip hop resi famosi da Italia’s Got Talent che esprimono la loro straordinaria abilità di ballare utilizzando strumenti sportivi come parte integrante della loro performance, accompagneranno i loro movimenti energetici con il ritmo coinvolgente degli Psycodrummers, un gruppo di percussionisti che esplora le possibilità delle percussioni industriali in modo non convenzionale, costruendo performance live di forte impatto emotivo, dove la potenza della batteria si mescola alla puntualità delle coreografie. La performance sarà arricchita dalla partecipazione di ballerini e volontari che daranno vita a una coreografia straordinaria. Ad arricchire poi il programma della serata anche la presenza di Tony Frebourg, artista del Cirque du Soleil, attraverso un’esibizione col Diablo, insieme a un gruppo di circensi con attrezzi spettacolari. La performance sarà impreziosita dalla partecipazione di ballerini e volontari che daranno vita a una coreografia straordinaria, per culminare nel Giuramento degli Atleti e degli ITO (International Technical Officials).

Tra gli altri ospiti, ad esibirsi durante la serata, anche il rinomato Sunshine Gospel Choir e l’Associazione sbandieratori di Grugliasco che accompagneranno l’ingresso degli atleti nella Sfilata delle Nazioni.

La cerimonia culminerà con l’Accensione della Fiaccola: tedofori d’eccezione porteranno la Fiamma attraverso l’arena, prima che un drone luminoso la prenda simbolicamente in volo per illuminare Piazza Castello, accendendo il Braciere, un gesto che rappresenta il cambiamento e la speranza per il futuro.

Programma Culturale: Un Viaggio Emozionale e Riflessivo

Uno dei temi cruciali che lo spettacolo delle cerimonie intende mettere in scena riguarda la straordinaria capacità dello sport di offrirci, oggi, un'opportunità unica di distacco dal mondo virtuale, dai social media e dalle loro logiche di competizione superficiali e spesso alienanti. Lo sport ci aiuta a sviluppare una consapevolezza autentica e profonda, favorendo una socializzazione più sana basata sulla collaborazione, il rispetto reciproco e l'inclusione.

La dimensione collettiva dello sport offre una forma di connessione autentica, dove le relazioni si sviluppano attraverso esperienze condivise di fatica, impegno e vittoria o sconfitta. Questo tipo di socializzazione non è mediata da uno schermo ma si costruisce nel mondo reale, dove il contatto diretto e la presenza fisica creano legami più profondi e sinceri.

Lo spettacolo, diviso in sei differenti momenti, mostrerà lo sport come un potente strumento di crescita personale, che ci aiuta a riscoprire un senso di libertà per restituirci anche una nuova visione di noi stessi e del nostro rapporto con gli altri.

La Solitudine Digitale e la Riscoperta delle Connessioni Autentiche aprirà la serata con un video che esplora il paradosso della digitalizzazione e la solitudine che ne deriva. Questo momento si evolverà ne La Lotta Interiore e la Possibilità di Rinascere, una performance simbolica dei Magus Utopia, in cui il protagonista distrugge il suo telefono, segnando la sua liberazione. L’Arte come Veicolo di Connessione e Responsabilità vedrà protagonista un altro grande ospite di questa cerimonia di apertura, il Maestro Giovanni Allevi, che si esibirà proponendo alcuni suoi brani di maggior successo e unendo il pubblico in un metaforico abbraccio attraverso il potere della musica. Il Gioco come Forma di Creazione Collettiva offrirà un'esperienza visiva con artisti circensi, mettendo in evidenza la fantasia e la leggerezza del gioco. La Rinascita sarà un momento di riflessione collettiva, mentre La Gioia della Collettività concluderà la serata con un’ulteriore performance musicale che inviterà il pubblico a celebrare l’unione e la comunità, creando un momento di condivisione globale.

La direzione artistica della Cerimonia è a cura di Masters of Magic: fondata da Walter Rolfo nel 2008, l'organizzazione ha prodotto oltre 1800 spettacoli e vanta più di 1350 artisti nel suo network internazionale, diventando punto di riferimento per gli eventi live e TV legati all’illusionismo e rivoluzionando l'arte magica con una filosofia di spettacolo innovativa. Il regista e show designer è Alessandro Marrazzo.