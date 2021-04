Comunali Torino, Versaci (M5S) spinge su campagna elettorale: "Superiamo i dissapori"

“Il M5S ha già perso abbastanza tempo: è ora di rimboccarsi le maniche”. E’ questo l’appello che arriva dal consigliere del M5S Torino Fabio Versaci per le Comunali, all’indomani dell’annuncio che il centrosinistra farà le Primarie per individuare il candidato sindaco.

Le consultazioni dem, almeno sulla carta, chiudono la strada a qualsiasi alleanza giallorossa, fortemente sostenuta nelle scorse settimane da Chiara Appendino. La parola fine però a questa ipotesi, per molti esponenti del tavolo di coalizione del centrosinistra, non sembra ancora definitiva dato che Furia e Carretta nella nota stampa di ieri parlavano di “campo largo alternativo alla destra sovranista”.

Versaci incalza però il M5S a partire con la campagna elettorale, “ritrovando il giusto entusiasmo, per raccontare il grande lavoro fatto in questi 5 anni di amministrazione, anni in cui da soli abbiamo raggiunto importanti risultati”.

“Davvero – si interroga - vogliamo restare immobilizzati a guardare alla finestra?”. “Il coraggio di cui parlava giustamente Conte è per me quello di non perdere questa occasione. L'appello ai miei compagni è superiamo i dissapori e lavoriamo per la città” conclude Versaci.