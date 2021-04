Sport |

La Reale Mutua Basket Torino regola Scafati e torna alla vittoria

I gialloblù trovano i primi due punti della fase ad orologio grazie ad un gran secondo tempo

Foto Ufficio Stampa Scafati

Torino torna subito alla vittoria, imponendosi su Scafati al PalaMangano per 57-70. Con Diop in campo - anche se con un minutaggio limitato - i gialloblù si impongono grazie ad un gran secondo tempo, dopo 20’ di equilibrio. Doppia doppia di Pinkins, miglior marcatore dei gialloblù, da 15 punti e 11 rimbalzi, in doppia cifra anche Clark (14). CRONACA Primo quarto che si sblocca solo dopo 1.30 con il tap in vincente di Benvenuti. Torino parte in sordina, ma cresce con il passare dei minuti: dopo il 4-0 dei campani, la triple di Toscano e la schiacciata di Diop valgono il primo vantaggio gialloblù (4-8). I padroni di casa provano a reagire con Thomas, ma Torino è ancora precisa dall'arco e con Cappelletti respinge indietro Scafati (7-14). Sul finale di quarto Cucci e Rossato dalla lunetta addolciscono il parziale (11-14). Nella seconda frazione la Givova si lancia subito all'inseguimento della Reale Mutua, trovando il -2 (16-18) con la bomba di Rossato, Torino prova a limitare i danni con Campani e Pinkins, ma Scafati da dietro l'arco completa la rimonta, segnando il 25-24 a 3' dalla fine del primo tempo. Prima della sirena dell'intervallo lunga Clark mette la freccia e prova il controsorpasso, ma Rossato è ancora letale da tre e manda le squadre negli spogliatoi sul 28-27. In avvio di ripresa Scafati tenta subito la fuga, ma Torino non ci sta e passa al contrattacco: Clark acciuffa il pari, Diop e Pinkins confezionano il parziale che fa volare la Reale Mutua sul +10 (33-43) dopo 25’ di gioco. Nel finale del terzo quarto la Givova prova ad accorciare con Thomas e Rossato, ma Torino e brava a mantenere le distanze invariate (43-53). Nell’ultimo quarto Torino prova subito a chiudere i giochi portandosi sul +18 con Campani e Cappelletti (43-61). La reazione di Scafati è troppo debole e Torino ne approfitta per toccare il +20 (45-65) a 5’ dalla fine della partita. Con il risultato già acquisito Torino allunga fino al +26 (54-70), con la partita che si conclude poi 57-70. Basket Scafati 1969-Reale Mutua Basket Torino 45-65 (11-18, 17-9; 15-26, 2-12)

Scafati: Cucci 5, Thomas 6, Rossato 20, Jackson 3, Palumbo, Sergio NE, Dincic, Marino NE, Musso 4, Grimaldi NE; Benvenuti 7. All. Finelli

Torino: Cappelletti 7, Pinkins 15, Campani 8, Clark 14, Bushati 6, Diop 7, Pagani, Penna, Alibegovic, Toscano 8 All. Cavina

SM

Vuoi rimanere informato sul BASKET TORINO e dire la tua?

Iscriviti al nostro servizio gratuito! Ecco come fare:

- aggiungere alla lista di contatti WhatsApp il numero 0039 347 966 6498

- inviare un messaggio con il testo BASKET TORINO

- la doppia spunta conferma la ricezione della richiesta.

I messaggi saranno inviati in modalità broadcast, quindi nessun iscritto potrà vedere i contatti altrui, il vostro anonimato è garantito rispetto a chiunque altro.

TorinOggi.it li utilizzerà solo per le finalità di questo servizio e non li condividerà con nessun altro.

Per disattivare il servizio, basta inviare in qualunque momento un messaggio WhatsApp con testo STOP BASKET TORINO sempre al numero 0039 347 966 6498.