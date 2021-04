Le migliori case in affitto a Borgo San Paolo Torino per lavoratori

Borgo San Paolo è uno dei quartieri di Torino più interessanti per chi cerca un appartamento in affitto. L’intera zona, che nasce come quartiere operaio, ha subito negli ultimi anni una riqualificazione che ne ha aumentato l’attrattività e l’ha trasformata in un’area residenziale sempre più gettonata. Per quanto riguarda le case in affitto Borgo San Paolo vanta una buona offerta, specialmente per i lavoratori che hanno esigenze diverse rispetto agli studenti. La presenza del Politecnico nelle immediate vicinanze rende questo quartiere particolarmente gettonato da parte degli universitari, che nella maggior parte dei casi cercano case da condividere di ampia metratura, con più locali. Vediamo però quali sono le occasioni per i lavoratori, che a Borgo San Paolo possono trovare la soluzione perfetta.

Borgo San Paolo: le tipologie di case in affitto

Borgo San Paolo è ormai in tutto e per tutto un quartiere residenziale dunque l’offerta di appartamenti in affitto non manca di certo e si riescono a trovare delle interessanti occasioni. È vero che nell’ultimo anno il mercato immobiliare ha registrato un lieve incremento dei prezzi degli immobili in affitto, ma è altrettanto vero che questo riguarda soprattutto le tipologie di appartamenti destinati agli studenti. Trilocali o quadrilocali quindi, di ampia metratura, che possano essere condivisi da più ragazzi.

Cosa ben diversa sono invece gli appartamenti in affitto destinati ai lavoratori, che spesso non necessitano di ampi spazi. In tal caso, non solo l’offerta è molto ampia ma anche i prezzi rimangono abbordabili in quanto la domanda è inferiore.

Monolocali e bilocali: vere e proprie occasioni

Chi cerca un monolocale o un bilocale può oggi trovare delle vere e proprie occasioni, perché dopo la pandemia la domanda di queste tipologie di immobili è calata drasticamente. In molti infatti preferiscono soluzioni abitative di ampia metratura, possibilmente con più locali ed uno spazio all’aperto. Ciò significa che per i lavoratori in cerca di un monolocale o di un bilocale le offerte sono numerose e gli stessi prezzi convenienti. D’altronde si tratta di una semplice regola di mercato: al calare della domanda, inevitabilmente scende anche il costo.

Perché vivere in zona Borgo San Paolo a Torino

Vivere in zona Borgo San Paolo a Torino è senz’altro un’ottima idea, non solo per gli studenti che possono godere della vicinanza con il Politecnico ma anche per i lavoratori. Parliamo infatti di un quartiere molto vitale e dinamico, in cui si possono trovare tutti i servizi a portata di mano e non mancano bar, ristoranti, negozi di vario tipo, senza considerare il mercato rionale.

In pochi minuti si raggiunge qualsiasi zona di Torino, anche con i mezzi pubblici perché i collegamenti sono efficienti. Insomma: Borgo San Paolo è un quartiere che merita sicuramente di essere preso in considerazione, perché è in grado di assecondare tutte le esigenze e dopo la sua riqualificazione è anche diventato decisamente più sicuro ed accogliente. Perfetto per gli studenti del Politecnico ma anche per coloro che lavorano a Torino e vogliono vivere in un’area comoda dove non manca nulla.