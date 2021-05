Covid, fiaccolata di Fratelli d'Italia contro il Coprifuoco: "Ora basta"

Fratelli d’Italia manifesta contro il coprifuoco anche a Torino. Ieri sera, centinaia di fiaccole hanno illuminato la Mole Antonelliana per lanciare forte un grido di rabbia e voglia di ritorno alla vita. "Diciamo basta al coprifuoco - dichiara la parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli - una misura irragionevole, che devasta la nostra economia e non ha alcun senso nel contrasto alla pandemia. Dopo oltre un anno, non è più tollerabile continuare a limitare la libertà delle persone. Migliaia di aziende sono state costrette alla chiusura, altrettante sono sul bordo del baratro appese alle decisioni di un governo incapace che continua a fornire indicazioni contraddittorie. Ora basta. Torniamo alla vita, nel rispetto delle misure di sicurezza e dei protocolli anti-contagio, ma facendola finita con i divieti assurdi che tanto piacciono al ministro Speranza e al suo governo".



"Si tratta di una misura incostituzionale che limita le libertà individuali e di impresa, contro la quale solo Fratelli d'Italia ha alzato la voce votando contro e manifestando il proprio dissenso a Torino, in tutti i capoluoghi di provincia della nostra regione, in tutta Italia" dichiara il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia in Piemonte Fabrizio Comba.