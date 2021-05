Doppia mostra a CAMERA: dal glamour di Horst alla street photography di Model [FOTO]

E' nel solco dei grandi omaggi ai fotografi del XX secolo che si inserisce la doppia personale in mostra a CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia, riaperta al pubblico da pochi giorni. Protagonisti Lisette Model e Horst P. Horst, fino al 4 luglio. Ironica e dissacrante street photographer lei, icona della moda lui, sono stati ispiratori di intere generazioni di artisti, vivendo "una delle stagioni culturalmente più feconde del Novecento - ricorda il direttore di CAMERA, Walter Guadagnini -, in bilico tra l'esaltazione della modernità, il ritorno alla classicità e il baratro delle dittature e della guerra. Una proposta volutamente ricca e sorprendente".

Nonostante l’avvicinamento al mondo della fotografia inizi per entrambi a Parigi negli anni Trenta, il loro atteggiamento nei confronti dei soggetti ritratti è totalmente opposto: se per l’autrice austriaca i soggetti ritratti diventano caricature di sé stessi, emblema di una società goffa e decadente, per il maestro tedesco le proprie modelle rappresentano un’eleganza senza tempo, dai richiami classici e dalla bellezza statuaria.

La mostra dedicata a Model, a cura di Monica Poggi, è la prima antologica realizzata in Italia. Con una selezione di oltre 130 scatti, ripercorre la sua carriera tra gli anni Cinquanta e Sessanta, a partire dalla Francia, esaltandone l'anima eversiva, la voglia di osare cogliendo, con ironia e sfrontatezza, gli aspetti più grotteschi della società americana. Le inquadrature ravvicinate, l’uso ricorrente del flash, i contrasti esasperati sono tutti espedienti che mirano ad accentuare le imperfezioni dei corpi, gli abiti appariscenti, la gestualità sguaiata. Il risultato è un'opera che trasuda vitalità. Sono 150, invece, le fotografie selezionate dal curatore Giangavino Pazzola per raccontare la parabola creativa di Horst: dai primi successi con “France Vogue” nell'Europa tra le due guerre (1931-1939), passando per l’affermazione negli States, dove cui ottiene la cittadinanza (1943), fino ad arrivare al termine del percorso professionale negli anni Ottanta.