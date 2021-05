Brutto incidente a Nichelino: incastrato tra le lamiere, autista trasportato al Santa Croce di Moncalieri

Brutto incidente nella giornata di oggi, domenica 2 maggio, a Nichelino, all'incrocio tra viale Kennedy e via Belli. Una Volkswagen Golf che circolava su viale Kennedy non dava precedenza a una Citroen che circolava su via Belli con diritto di precedenza: l'urto è stato violentissimo.

La Citroen, guidata da un cinquantenne, con la parte anteriore colpiva la fiancata della Golf guidata da un pensionato facendola ribaltare. Immediati i soccorsi: oltre ai sanitari del 118, è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco che hanno estratto il conducente della Golf intrappolato tra le lamiere. Trasportato all'ospedale Santa Croce di Moncalieri in condizioni non gravi.

La Golf dall'urto ha distrutto anche un aiuola di mattoni a bordo strada e sversato sulla pavimentazioni un'ingente quantità d'olio. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale, che ha tenuto chiuso la strada fino alla pulizia dei liquidi e dei detriti. Negativo all'alcool test il conducente della Citroen.