"Ecco perché mi candido a sindaco di Torino": Lo Russo, Tresso, Lavolta e Boni in campo per le Primarie del centrosinistra

Il primo a presentare la dichiarazione di candidatura alle Primarie per il candidato sindaco del centrosinistra è stato Stefano Lo Russo , che lo ha annunciato via Facebook scrivendo " Si parte ". Il secondo è stato il civico Francesco Tresso , mentre il terzo il consigliere del Pd Enzo Lavolta . Igor Boni, sostenuto da Più Europa , ha comunicato di volersi candidare. Sono al momento quindi quattro i candidati alle Primarie del centrosinistra, in programma il prossimo 12 e 13 giugno, in vista della Comunali di Torino.

E proprio Lo Russo, che commenta di essere contento di poter partecipare " e ringrazia " tutti per il sostegno ", ha organizzato per questa sera la prima riunione organizzativa per le iniziative elettorali.

Tresso, sottolineando come " la politica deve tornare a costruire il futuro di questa città ", spiega di aver chiamato il documento programmatico “ Torino Domani ”, " per tenere lo sguardo alto, guardare negli occhi le grandi sfide che ci attendono, non rimanere intrappolati in tatticismi di breve periodo, dando voce e spazio a vecchi e nuovi bisogni, aspettative di cambiamento e capacità diffuse, molto presenti in città ma soffocate da una politica che – da molti anni – non è stata capace di valorizzarle ".

Per Boni, che da sempre si è battuto per fare le Primarie, le "priorità sono la seconda e terza linea della metropolitana, un rapporto strettissimo con Milano per andare insieme verso un futuro di rilancio che passi da cultura e turismo ma anche dalla manifattura; l'attivazione di politiche sull'intera area metropolitana con tutti i comuni della conurbazione torinese". Solo cosi, per l'esponente dei Radicali, "possiamo divenire un'area attrattiva per le imprese e creare le condizioni per dare opportunità ai 100.000 ragazzi che studiano a Torino".

E per quattro che si sono fatti avanti, ha invece deciso di fare un passo indietro l'ex assessore regionale Gianna Pentenero, che spiega:"ho deciso di fare mia l'esigenza di unità, che ho sentito via via crescere anche dalla base e che, come dirigente, non potevo non ascoltare". La scelta di non partecipare quindi alle Primarie è stata "ponderata, sofferta e giunge al termine di un lungo e appassionato lavoro di ascolto e di elaborazione", che Pentenero spiega di voler mettere a disposizione della coalizione "per definire una proposta politica in grado di offrire alla collettività torinese una nuova prospettiva di sviluppo e crescita che non lasci indietro nessuno".

"La scelta sofferta della Pentenero rappresenta un contributo importante - ci auguriamo non l'unico - alla richiesta di unità che è arrivata da tutti i livelli del Pd e che Gianna ha saputo cogliere con generosità", ha dichiarato la vicepresidente del Senato, parlamentare torinese del Pd, Anna Rossomando.

Un invito accolto da Lo Russo, che si dice pronto a "sviluppare nella piattaforma programmatica "idee e contenuti cha Gianna ha proposto e condiviso in questi mesi di dibattito con un’ampia comunità". "Una nuova prospettiva -aggiunge- di sviluppo e crescita per una Torino che torni a essere produttiva, competitiva, attrattiva e solidale”.