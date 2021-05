Con Repairit potete riparare video corrotti o danneggiati in pochi click

Non riesci a vedere il filmato del saggio di danza di tua figlia perché è danneggiato o corrotto?

Sei un youtuber e alcune delle tue perfomance sono andate perse? Sarà sicuramente capitato a tutti di avere un video rovinato o illeggibile e non sapere cosa fare. Per prima cosa non bisogna farsi prendere dal panico se vi trovate in questa situazione, anche perché ora è disponibile un software per risolvere ogni tipo di problema. Stiamo parlando di Wondershare Repairit un software avanzato che è in grado di riparare in modo funzionale qualsiasi video danneggiato, sia durante il processo di ripresa che di trasferimento, modifica o conversione o semplicemente rovinato o illeggibile.

Le caratteristiche principali di Repairit

Repairit può riparare video di qualsiasi formato e da qualsiasi telecamera. Il software supporta formati come MOV, MP4, M2TS, MKV, MTS, 3GP, AVI, FLV, M4V e INSV. Inoltre ripara video danneggiati o non riproducibili registrati con tutti i principali marchi di fotocamere come Canon, Nikon, Sony, GoPro, DJI ecc, o smartphone. Ma non è tutto! Risolve efficacemente tutti i tipi di danneggiamento ed errori riscontrati in fotogrammi video, sezione audio, intestazione, movimento video e dispositivi di scorrimento video.

Ripara anche i video che mostrano "errore durante il caricamento del file multimediale non riproducibile", video non riprodotti, problemi di sincronizzazione audio video, video granuloso, corregge il problema dell'audio mancante su youtube e instagram e molto altro ancora. Infine è dotato di una funzione di riparazione avanzata, può riparare più video contemporaneamente e consente prima di salvare, di guardare l'anteprima dei video salvati. Repairit è un prodotto Wondershare e la versione 2.0 è disponibile anche nell'ultima versione Recoverit Wondershare 9.5, sulla quale è possibile recuperare anche altri tipi di file.

Wondershare Repairit è disponibile per sistemi a 64 bit, sia Windows che macOS. All'utente sono riservati, oltre alla versione gratuita, scaricabile direttamente dal sito ufficiale, anche altri vari piani di licenza.

Per usare il software non bisogna avere conoscenze informatiche