Addio di Tavares, Elkann: "Sono giorni difficili: fatto molta strada insieme, ma ora punti di vista diversi"

Sono state ore convulse, per Stellantis. L'addio (improvviso?) dell'amministratore delegato, Carlos Tavares, ha aperto a scenari nuovi e in buona parte imprevedibile per il colosso dell'auto che, in questi mesi, sta soffrendo in maniera vistosa la crisi globale del settore.

Al telefono con Urso

Ed è intervenuto anche John Elkann, presidente di Stellantis, per cercare di fare chiarezza. Con i suoi collaboratori, ma anche con il Governo (nel pomeriggio di ieri c'è stata una telefonata con il ministro delle Imprese, Adolfo Urso). Lo ha fatto con un video messaggio, visto che in questi giorni si trova negli Stati Uniti, ad Auburn Hills. "Nelle prossime settimane cercherò di raggiungere il maggior numero di sedi e di incontrare di persona il maggior numero di voi", ha promesso il nipote dell'Avvocato. "Come sapete, ieri, domenica, abbiamo annunciato la notizia delle dimissioni di Carlos Tavares. Sono stati giorni difficili, con Carlos abbiamo percorso tanta strada e abbiamo ottenuto risultati importanti. Gli sarò sempre grato per il ruolo che ha avuto nella creazione di Stellantis. Tuttavia, il nostro Consiglio di amministrazione ha deciso, per il bene dell'Azienda, che era giunto il momento di separare le nostre strade".