Moncalieri, minaccia con un coltello e rapina un coetaneo: 15enne denunciato dai carabinieri

Ancora un brutto episodio di bullismo, che ha visto protagonisti due giovanissimi di Moncalieri. Per un 15enne sono stati momenti di paura e di panico, mentre si stava recando a scuola: è stato avvicinato da un coetaneo che gli ha puntato addosso un coltello con una lama lunga una trentina di centimetri.

L'aggressore voleva il telefonino e la vittima, terrorizzata, glielo ha consegnato per evitare conseguenze peggiori. Tornato a casa ha raccontato tutto ai genitori, che si sono rivolti ai carabinieri. Le telecamere che appartengono ad un negozio della zona, in via Ponchielli, sono state fondamentali, visto che avevano ripreso l'accaduto.

Rintracciato il baby rapinatore, il cellulare è stato subito riconsegnato al legittimo proprietario, mentre per l'aggressore è scattata la denuncia da parte dei militari di Moncalieri, che gli hanno sequestrato il coltello.