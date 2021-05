Cidiu Servizi, approvato il bilancio d’esercizio 2020

Approvato il bilancio d’esercizio 2020 di Cidiu Servizi SpA, società del Gruppo Cidiu (partecipata da 17 Comuni della zona a Nord-Ovest di Torino). La società che, oltre a gestire gli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti del Gruppo, ha svolto fino al 2020, tramite affidamento in house, il servizio di raccolta rifiuti e di nettezza urbana sul territorio dei comuni soci, ha chiuso l’anno con ricavi per 39,2 milioni di euro e un M.O.L. (Margine Operativo Lordo) di 3,8 milioni di euro. Il patrimonio netto della società è di 18,4 milioni di euro e l’utile netto è stato pari a 683.848 euro; di questi 600.000 euro sono stati destinati a dividendo a favore del socio unico Cidiu spa.

Riccardo Civera, Amministratore Delegato di CIDIU Servizi, sottolinea: “Nonostante le difficoltà causate nell’anno passato dalla pandemia, la società è riuscita a garantire la qualità dei servizi erogati, assorbendo i maggiori costi senza scaricarli sui Comuni serviti. Il bilancio evidenzia inoltre la solidità patrimoniale e la capacità della società di effettuare gli accantonamenti finanziari necessari a garantire gli adempimenti di legge e a sostenere, in gran parte in autofinanziamento, gli investimenti in corso, sia sul fronte degli impianti, sia del rinnovamento del parco mezzi”.

Nel 2020 CIDIU Servizi SpA ha occupato 377 dipendenti a tempo indeterminato, oltre a una media di 43 contratti a tempo determinato, utilizzati per garantire la qualità e la regolarità del servizio in tutti i mesi dell’anno.

Ponendosi l’obiettivo della sicurezza dei propri dipendenti e della riduzione dell’impatto ambientale dei mezzi operativi sul territorio, la società ha continuato ad investire nell’ammodernamento della propria flotta aziendale. Su 135 veicoli in servizio infatti, il 45% è dotato di motori elettrici, ibridi e a metano e il 50% è costituito da motori Euro6.

Con un Rating finanziario A3.1, CIDIU Servizi SpA ha ottenuto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il Rating di legalità con punteggio di 3 stellette, uno strumento che promuove l’introduzione di principi etici in ambito aziendale e la corretta gestione del business.

L’Agenzia di rating europea CERVED ha confermato alla società il rating finanziario A3.1

L’azienda possiede inoltre le certificazioni Qualità ISO9001, Sicurezza ISO45001 e Ambiente ISO14001.