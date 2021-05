Lo smart working non è più una soluzione d'emergenza: lo useranno un'azienda su due anche dopo la pandemia

Lo smart working rimarrà nelle imprese torinesi anche dopo l'emergenza pandemica. Lo svela un'indagine dell'Unione Industriale di Torino, che svela come almeno un'azienda su due (il 50,4%) manterrà il cosiddetto lavoro "agile" anche in futuro.

Una modifica sostanziale delle abitudini consolidate, visto che fino a prima dell'avvento del Covid solo il 17,5% delle aziende lo utilizzava, mentre al picco dell'emergenza siamo arrivati all'86%. Ora la curva dovrebbe assestarsi, ma a un livello decisamente più alto rispetto a quelli conosciuti in passato.





"Prima" lo usavano le aziende con oltre 100 dipendenti

Ma chi è stato il pioniere, in questo campo? Senza dubbio le imprese con oltre 100 dipendenti, con un tasso di diffusione del 29%, a fronte rispettivamente di un 9% osservato nelle aziende tra 25 e 100 addetti e un 14% in quelle più piccole. Tra settori, invece, c’è una convergenza maggiore, con una forchetta che va dal 21% dei servizi al 16% dell’industria manifatturiera.

Per quanto riguarda il rapporto tra il numero di lavoratori in smart working sul totale dei dipendenti considerati, prima della pandemia Torino si attestava mediamente al 6,7% (16,8% i servizi, 5% l’industria). Nel manifatturiero torinese, dunque, il lavoro agile era un fenomeno ancora limitato.