Panchine Arcobaleno per la Giornata Mondiale contro l’omo-lesbo-bi-transfobia

In previsione della giornata internazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia (o IDAHOBIT, acronimo di International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia) che si celebra il 17 maggio di ogni anno, Associazione Artemixia in collaborazione con Associazione LGBT Quore APS e M.A.I.S. Ong, intendono lasciare una traccia arcobaleno con la realizzazione di quattro panchine #peaceandpride per il progetto “Insieme contro la violenza”, rispettivamente nei giardini di corso Farini, in quelli di via S. G. da Thiene e in Corso Dante 14 a Torino. Il tutto tramite un’azione di partecipazione e coinvolgimento delle persone e la realizzazione di un video sul tema della prevenzione a fenomeni di discriminazione basati sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere che, troppo spesso ancora oggi, sfociano in atti di violenza e bullismo.

I luoghi

I luoghi scelti hanno un carattere fortemente simbolico. Corso Farini perché luogo del progetto TO HOUSING gestito dall’Associazione Quore che accoglie le persone LGBTQI+ in difficoltà e in condizione di estrema vulnerabilità. E Corso Dante n. 14, insieme ai giardini di via S. G. da Thiene perché già ospitanti panchine rosse contro la violenza sulle donne. Opera promossa, nel corso degli anni dall’artista Rosalba Castelli, vicepresidente dell’Associazione Artemixia.

In tali luoghi quindi prenderà vita il restyling di altre panchine dedicate al contrasto all’omolesbobitransfobia nei colori arcobaleno della bandiera della Pace e del movimento Pride.

L’evento è sostenuto dalla Circoscrizione 6 e patrocinato dalle Circoscrizione 1 e dalla Circoscrizione 7 della Città di Torino. Artemixia, inoltre, porta avanti da anni sul territorio un lavoro di sensibilizzazione attraverso l’arte e di prevenzione al fenomeno della violenza di genere e domestica con il progetto Rosso Indelebile, oltre a un programma di contrasto alle discriminazioni con i progetti “Famiglie: mettiamoci la faccia!” e #PeaceAndPride.

La partecipazione della collettività

L’allestimento delle due panchine dei giardini di via Thiene verrà eseguito con il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le persone che vorranno prendere parte a questo progetto di sensibilizzazione per la Giornata Mondiale contro l’omo-lesbo-bi-transfobia. Infatti il 9 maggio presso l’Associazione Culturale Bunker, in via Quittengo 41, le panchine saranno a disposizione di tutte e tutti per essere verniciate nei colori arcobaleno della bandiera della Pace e del movimento Pride. L’idea dell’artista è infatti quella di “creare un’opera unica e corale a più mani che simboleggi il fatto che “la lotta per i diritti_LGBTQI+ è una lotta di partecipazione e ognun* vi contribuisce con orgoglio per la propria peculiare sfumatura e impronta di colore”. L’azione partecipata si svolgerà all’aperto e nel rispetto delle misure di distanziamento fisico con l’utilizzo di dpi e di pennelli sanificati.

L’azione di Mais Ong

Durante l’attività di decorazione delle panchine, verranno sottoposte all’attenzione dei passanti, da parte delle operatrici e operatori dell’ong MAIS, delle domande-riflessioni per sensibilizzare sulla condizione delle persone LGBTIQ+ in Italia, in Europa e nel Mondo. Il restyling delle panchine in colori arcobaleno, l’azione partecipata della cittadinanza e il coinvolgimento della stessa alla riflessione sulla situazione dei diritti della comunità LGBTQI+, verranno documentati e raccontati in un video realizzato dalla videoartist Anna Olmo.

L’arte che lotta per i diritti

Le panchine arcobaleno sono un simbolo della battaglia per i diritti che da sempre è in corso quando si parla di tematiche LGBTQI+ ma che oggi è ancor più importante sostenere per giungere a un punto di arrivo importante: una società che punisca l’incitamento all’odio e alla violenza sulla base di differenze di genere e orientamento sessuale. Una panchina arcobaleno oggi diventa un atto politico, un intervento di sensibilizzazione che si rende tanto più necessario quanto più esso non è dato per scontato - sostiene l’artivista Rosalba Castelli - come non lo è l’approvazione del decreto legge Zan che è bloccato da mesi in Senato in una specie ostaggio politico. Si tratta di un decreto che porrebbe le basi per una società civile nella quale si prevedano delle esplicite "Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità" (come recita il titolo del ddl).

Programma

9 maggio ore 15.30 presso l’Associazione Culturale Bunker, in via Quittengo 41

Tre panchine dei giardini di via Thiene e di via Farini saranno a disposizione di tutte, tutti e tuttu per essere verniciate nei colori arcobaleno della bandiera della Pace e del movimento Pride.

15 Maggio ore 11. 00, giardini via San Gaetano da Thiene, di fronte all’Ecomuseo Urbano