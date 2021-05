Digitalizzazione delle aziende: dalla Camera di Commercio un milione di euro per chi innova

Un milione di euro per spingere ancora di più la digitalizzazione delle imprese torinesi, soprattutto in una fase di ripartenza come deve essere quella che ci attende nei prossimi mesi. E' pronto a partire il nuovo bando della Camera di Commercio di Torino, che mette sul tavolo voucher a fondo perduto per sostenere le spese nei diversi ambiti della digitalizzazione, dalla robotica all’additive manufacturing, da big data e blockchain all’intelligenza artificiale, dagli ERP per i processi aziendali complessi alla cyber security, dall’e-commerce allo smart working evoluto.



Contributi per un massimo di diecimila euro

I voucher, che possono valere fino ad un massimo di 10mila euro a impresa, permettono alle aziende di tutti i settori di accedere a servizi di consulenza e percorsi formativi, focalizzati sulle diverse necessità e personalizzati in base alle esigenze di ciascun comparto: manifatturiero, servizi, artigianato, alimentare, turismo, commercio, logistica, trasporti, agricoltura e così via.

“Dal 2017 ad oggi attraverso il PID abbiamo finanziato l’innovazione delle nostre imprese erogando 240 voucher pari a oltre 2,2 milioni di euro, che hanno generato investimenti complessivi per quasi 3,8 milioni di euro – ha ricordato Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di Torino –. Oggi mettiamo sul piatto nuovamente più di un milione di euro per permettere soprattutto alle piccole realtà di avvicinarsi al mondo della digitalizzazione, trovando soluzioni efficaci ed alla propria portata: la pandemia ha accelerato l’uso di nuove tecnologie in tutti i settori spingendo la necessità d’innovazione che rappresenta una strada irrinunciabile per una ripartenza immediata e una crescita duratura dopo questa crisi”.

Chi può accedere ai voucher

Possono presentare domanda le micro, piccole e medie imprese di qualunque settore, aventi sede legale e/o unità locali produttive in provincia di Torino. Gli interventi finanziabili dovranno essere riconducibili a servizi di consulenza e percorsi formativi focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali. I contributi verranno erogati sotto forma di voucher fino ad un massimo di 10mila euro a impresa, a fronte di un investimento minimo di 5mila euro, a copertura fino al 60% dei costi ammissibili.

Per favorire la capacità di collaborazione tra MPMI e soggetti già presenti sul territorio, altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie innovative, le richieste di voucher devono necessariamente essere inserite all'interno di "progetti aggregati", condivisi da più imprese partecipanti e coordinati da un soggetto proponente.

Le domande, firmate digitalmente, dovranno essere inviate, anche attraverso un intermediario delegato, esclusivamente in modalità telematica, tramite la piattaforma Web Telemaco webtelemaco.infocamere.it dal 19 maggio 2021 fino al 16 luglio 2021.

Oltre tre milioni erogati in tre anni

Nel triennio 2017-2019 il PID (Punto Impresa Digitale) della Camera di commercio di Torino ha concesso 240 voucher, per un valore complessivo pari a 2,2 milioni di euro, che hanno attivato nuovi investimenti in innovazione per complessivi 3,8 milioni di euro. Nello stesso periodo il PID ha erogato contributi sul territorio per ulteriori 1,5 milioni e organizzato 104 eventi formativi che hanno coinvolto più di 7.300 partecipanti.