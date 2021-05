Proposta di legge sulle aree naturali, via alle consultazioni in Regione

La Commissione Ambiente del Consiglio regionale (presidente Angelo Dago) ha dato il via alle consultazioni sulle modifiche del testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità.

Enti e associazioni interessate potranno partecipare alla fase di consultazione, i cui riferimenti saranno disponibili in questa sezione del nostro sito.

“Nella scorsa legislatura la scelta di accorpare molte aree protette non ha dato i risultati sperati. In particolare, nel quadrante nord est ha portato qualche risparmio ma è stata carente su valorizzazione e gestione. L’obiettivo della proposta di legge è creare delle aree più omogenee e facilmente gestibili. Introdurremo anche dei correttivi alle modalità di elezione dei consiglieri per assicurare maggiore rappresentanza nei territori più estesi e popolosi”, ha spiegato il primo firmatario Domenico Rossi (Pd).

Sullo stesso argomento è stata presentata una proposta di legge dei comuni di Romentino, Bellinzago Novarese, Cameri, Galliate, Oleggio, Trecate, Marano Ticino. Durante la seduta sono intervenuti i consiglieri Valter Marin e Letizia Nicotra (Lega), Carlo Riva Vercellotti (Fi) e Paolo Bongioanni (Fdi).