Il Balon fa un tuffo nella sua storia: tornano gli “stendardi” commerciali

Il mercatino delle pulci più antico e amato di Torino è pronto a fare un vero e proprio tuffo nella propria storia: domenica 9 maggio, in occasione del Gran Balon, è infatti prevista l'installazione degli 'stendardi' storici delle attività commerciali di Borgo Dora; l'appuntamento è previsto per le ore 11 in prossimità del civico 14 di via Vittorio Andreis.

L'obiettivo: dare lustro al territorio

La finalità della posa – fanno sapere dalla Circoscrizione 7 - è quella di "dare lustro e connotazione storica ad uno dei luoghi più belli e caratteristici del nostro territorio e di tutta la città": "Dopo questa pandemia - dichiarano il presidente Luca Deri e il coordinatore al commercio Michele Crispo - auspichiamo che la zona possa tornare ad animarsi come un tempo e che gli artigiani del quartiere possano tornare a mostrare le loro eccellenze. Siamo convinti che anche la pedonalizzazione possa portare i benefici sperati per la riqualificazione della zona”.

L'iniziativa è stata accolta con favore anche dall'Associazione Commercianti Balon: "Il nostro impegno - commenta il presidente Simone Gelato - non si è mai ridotto, nemmeno durante i periodi di chiusura forzata: abbiamo continuato a lavorare nell'ottica di una riapertura in sicurezza e, nello spirito che contraddistingue la nostra realtà, l'apposizione degli stendardi diventa un mezzo per dare nuova linfa ad una realtà che non è solo commerciale ma anche storica".

La partecipazione della Scuola Primaria del Cottolengo

In contemporanea di svolgerà l'evento '+ Pulito + Bello', organizzato da Insieme per il Borgo in collaborazione con le classi terze e quinte della Scuola Primaria del Cottolengo, con una mostra di disegni realizzati nell'ambito di un progetto sui beni comuni; gli stessi verranno poi donati ai commercianti.