Rapina a Parco Europa: un minorenne strappa con la forza lo scooter a un conoscente e scappa

Due minorenni sono stati denunciati dagli agenti del Commissariato Borgo Po, giovedì pomeriggio, con l'accusa di rapina in concorso. Secondo le ricostruzioni, mentre si trovava nei pressi di Parco Europa, un ragazzo in compagnia della fidanzata è stato avvicinato da un gruppo di cinque persone. Uno dei membri del gruppo, un minorenne conosciuto in passato dalla vittima, gli ha ordinato di scendere dallo scooter perché voleva fare un giro con la sua moto.



Tale è l’insistenza che il minore ha fatto cadere per terra la moto e il suo proprietario, il quale si è visto obbligato a consegnare il veicolo all’aggressore, che si è allontanato a bordo del mezzo.