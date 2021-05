L'azienda che passa dai genitori ai figli? Con il covid la staffetta è sempre più a ostacoli

Se il passaggio generazionale era una sfida (spesso irrisolta) in temi "normali", con l'avvento del Covid e tutta la crisi che ne è generata la situazione si è complicata molto di più. In estrema difficoltà, la voglia di passare la mano - e l'azienda - a qualcuno che raccolta il testimone si è fatta ancora più forte, soprattutto nel mondo artigiano delle piccole e medie imprese. Ma potrebbe essere un traguardo irraggiungibile, con il rischio che si perdano imprese, professionalità e posti di lavoro.

“ Questo ideale processo virtuoso del passaggio di staffetta e di competenze di generazione in generazione o di proprietario verso il proprio dipendente - commenta Dino De Santis , presidente di Confartigianato Torino - oggi rischia di subire una battuta d’arresto. Se pensiamo all’estrema fragilità del tessuto imprenditoriale artigiano, alla crisi di liquidità, al fatturato in discesa, alle chiusure forzate dell’ultimo anno, è molto probabile che gli imprenditori vicini alla pensione chiudano anticipatamente la propria impresa o che peggio, siano costretti a licenziare i dipendenti appena si potrà fare, senza una pianificazione a breve o lungo termine relativa ad un passaggio di staffetta generazionale ”.

“Fase delicata nella vita di un’impresa, il passaggio generazionale è caratterizzato soprattutto da trasmissione di competenze, capitale umano e know how, valori fondamentali nel settore artigiano e della microimpresa – aggiunge – e potrebbe essere accompagnato da nuove opportunità di crescita per la struttura imprenditoriale, date dall’ingresso di risorse giovani, in molti casi più propense all’utilizzo delle nuove tecnologie e dell’innovazione”.