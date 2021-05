Sala Rossa, "Velocizzare le modifiche normative a garanzia della libertà di stampa"

Il Consiglio Comunale ha approvato, questo pomeriggio, un ordine del giorno (proposto da Massimo Giovara - M5) che chiede che l'Amministrazione comunale si attivi verso il Parlamento affinchè venga velocizzato l'iter della legge di iniziativa delle deputate Liuzzi e Businarolo "Modifiche alla Legge 8 febbraio 1948, n.47, al Codice Penale e al Codice Civile in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante".

Giovara, illustrando l'atto, ha spiegato come spesso la querela sia utilizzata come strumento intimidatorio verso i giornalisti da parte di soggetti che, in generale, dispongono di grandi capitali.

Questo, ha sottolineato, non consente una piena libertà di stampa e di opinione e come, da questo punto di vista, l'Italia si collochi al 143° posto al mondo, secondo la classifica stilata da "Report Senza Frontiere", nel 2019.

Il documento, inoltre, ricorda come lo scorso anno, Torino avesse aderito alla "Rete delle Città senza bavaglio, per la libertà di stampa e di espressione".