Il cordoglio di Vol.To per il volontario morto in un incidente stradale

Grave lutto nel mondo del Volontariato torinese. Nella notte di lunedì 10 maggio, Andrea Ancora, volontario di 25 anni presso il comitato della Croce Rossa di Beinasco, ha perso la vita in un incidente stradale in tangenziale, all'altezza di Rivoli. Andrea guidava un furgoncino utilizzato per il trasporto dei pazienti con disabilità negli ospedali ed era di ritorno dal San Giovanni Bosco. Da lì a qualche ora avrebbe terminato il proprio servizio e avrebbe fatto ritorno a casa.

Gerardo Gatto, presidente del Centro Servizi per il Volontariato, appresa la notizia ha commentato così: “Esprimo cordoglio e vicinanza alla famiglia a nome mio e a nome anche di tutto il Consiglio Direttivo, lo staff e i Volontari del Centro Servizi per il Volontariato. Siamo colpiti dalla scomparsa di un Volontario, ma prima di tutto di un giovane con tutta la vita ancora davanti a sé. Commuove oltre ogni misura un volontario che perde la vita nello svolgimento del proprio servizio. Un servizio che spesso viene dato per scontato e che erroneamente a volte è equiparato alla semplice concessione del proprio tempo libero. Non è soltanto così: fare Volontariato significa donare sé stesso, al massimo delle proprie possibilità e capacità, per la costruzione del Bene Comune”.