Il 17 maggio apre il bando regionale per la sistemazione temporanea dei lavoratori delle aziende agricole piemontesi

Lunedì 17 maggio apre il bando regionale per la richiesta di contributi da parte dei Comuni, delle Unioni di Comuni e dei Consorzi di Comuni del Piemonte, per la presentazione di progetti finalizzati alla sistemazione temporanea dei salariati agricoli stagionali delle aziende agricole piemontesi.

Il bando 2021, emanato in applicazione della Legge regionale 12/2016, ha una dotazione finanziaria complessiva di 125mila euro e prevede l’assegnazione di un contributo massimo di 25mila euro a progetto. Avranno priorità gli enti con minor numero di abitanti al fine di consentire una distribuzione capillare delle strutture abitative e limitare gli spostamenti degli stessi lavoratori stagionali.

“La Regione assegna un contributo diretto agli enti locali, Comuni e associazioni ad essi convenzionati, affinché possano provvedere alla sistemazione temporanea dei lavoratori agricoli stagionali che prestano la loro manodopera nelle nostre aziende piemontesi nei periodi di raccolta dell’ortofrutta e durante la vendemmia” dichiara l’assessore all’Agricoltura e Cibo Marco Protopapa.

I finanziamenti vengono assegnati per lavori di adeguamento igienico-sanitario in strutture esistenti non residenziali e per l‘acquisto e/o locazione di moduli abitativi temporanei (prefabbricati) per quei lavoratori che, a causa di eventuali picchi di affluenza in coincidenza con la raccolta, non sarà possibile alloggiare presso le stesse aziende agricole.

Il bando scade il 2 agosto 2021 ed è pubblicato sul sito della Regione Piemonte al link https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/sistemazione-temporanea-dei-salariati-agricoli-stagionali-aziende-agricole-piemontesi-0