Fissolo (Moderati): "Riavviamo Torino, dall'ambiente all'inclusione: per una città più viva" [VIDEO]

Classe '89, giovane e determinato a imprimere una svolta al capoluogo piemontese nei prossimi cinque anni, Simone Fissolo è candidato con i Moderati alle prossime elezioni amministrative di Torino.

Da sempre innamorato della politica, intesa come cura e tutela del bene comune, è laureato in Scienze internazionali e lavora come consulente informatico nel settore automotive. Dopo un master in Studi europei al Collegio d’Europa e l'attività di collaborazione presso il parlamento di Bruxelles, da dieci anni è anche impegnato nel mondo del volontariato e dell'associazionismo.

Nel seguente video, Fissolo espone i punti salienti del suo programma, per una città viva, europea e intelligente: dalla formazione e le opportunità di lavoro per i giovani al sostegno alle famiglie in un periodo di crisi economica e demografica; dall'accessibilità diffusa all'inclusione dei soggetti svantaggiati nel tessuto culturale e sociale cittadino; dal turismo al rilancio del commercio locale, passando per la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali.

Il suo motto? Riavviamo Torino. Proprio come un computer che non funziona più e ha bisogno di premere il tasto restart.