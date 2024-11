Atp Finals, Sinner inizia ad allenarsi. Ma i turni del mattino (per ora) sono per pochi intimi [FOTO e VIDEO]

È Sinner-mania, ma per ora non in occasione degli allenamenti. Le Atp Finals si avvicinano a grandi passi, con l'annuncio arrivato stamattina dell'assenza del campione uscente Novak Djokovic per infortunio, ma questi sono i giorni delle rifiniture. Gli ultimi ritocchi prima che i campioni della racchetta si incrociano alla Inalpi Arena.

Gli allenamenti di Sinner