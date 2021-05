Via Nizza diventa una galleria d'arte a cielo aperto, Giusta: "Arte giovanile asse di sviluppo"

Via Nizza si trasforma in una galleria d'arte a cielo aperto . Questa mattina è infatti stata inaugurata l'Edizione 2 di " Spazio Portici - Percorsi Creativi ", un progetto di Fondazione Contrada e della Città che vuole animare i 12 chilometri porticati di Torino con installazioni, esposizioni ed happening creativi.

"L'arte farà rivivere una parte di città che i torinesi oggi evitano"

" Via Nizza e i suoi portici - sottolinea Paolo Lorenzetti , presidente del Comitato per il rilancio dei portici vicino alla stazione - hanno bisogno di esser ripuliti: l'arte farà rivivere una parte di città, che i torinesi oggi evitano ".

I pannelli rimarranno appesi fino a Natale, per poi essere spostati in un'altra parte di Torino. Nel futuro di via Nizza è atteso un intervento ulteriore, per allestire in questa parte di portici una galleria di video art e video mapping.