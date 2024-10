A Torino chiudono 5 uffici postali, la Regione: "Chiediamo tavolo di confronto con Poste"

La Regione Piemonte scende in campo per cercare di salvare i cinque uffici postali di Torino che chiuderanno entro fine 2024. Ad annunciarlo l'assessore regionale all'Autonomia Enrico Bussalino, rispondendo al consigliere regionale del M5S Alberto Unia.

Gli uffici postali a rischio chiusura

Il prossimo 16 dicembre abbasseranno definitivamente la serranda i presidi: “Torino 55” di via Nizza 8, “Torino 13” di via Guicciardini 28, “Torino 78” di via Verres 1A, “Torino 53” di Corso Casale 196 e “Torino 54” di via Alla Parrocchia 3A. Una serrata che ha trovato contraria in maniera unitaria il territorio, dal sindaco Stefano Lo Russo al mondo politico e sindacale, che ieri ha promosso un presidio in via Sacchi.

La replica

La Regione, come ha chiarito Bussalino, non ha "competenza diretta in materia e non può impartire indicazioni perentorie". Tenuto conto però che la chiusura dei cinque uffici postali è destinata a colpire la parte più fragile della popolazione, dagli anziani a chi non ha accesso a strumenti digitali, l'assessore Bussalino ha intenzione di "rivolgersi alla Direzione Regionale di Poste ltaliane S.p.a. al fine di richiedere un Tavolo di confronto con i soggetti e gli Enti Locali coinvolti con l'obiettivo di conoscere con maggiore approfondimento le motivazioni alla base di codesta scelta e le istanze dei territori interessati".