Cerchi palestre, negozi ed eventi vicino al coworking? A Torino c'è l'app

Geolocalizza i coworking di Torino, indicando anche i servizi utili presenti nel quartiere, dalle palestre ai negozi ed iniziative culturali, fino a come individuare una baby sitter. Sono questi alcuni delle prestazione offerte da ULTRA APP, la piattaforma digitale che si inserisce nel progetto ULTRADISTRICT Living lab, presentato questa mattina promosso da Ultraspazio. La società gestisce nel capoluogo sei spazi di coworking tra il centro, Vanchiglia, Barriera di Milano, San Salvario e Cenisia.

Una tecnologia che nasce per andare incontro alle esigenze di chi ha bisogno di uno spazio di lavoro condiviso per lunghi periodo o anche solo per un giorno. L’app, oltre a geolocalizzare e consentire di prenotare luoghi di lavoro condivisi, rileva la capienza e le persone presenti all’interno dei locali. Ultra app indica inoltre i servizi di mobilità sostenibile, i negozi e le attività presenti nel quartiere, come asili, dogsitter, palestre, ma anche parchi in cui fare sport e le sedi di associazioni culturali.

L’applicazione sarà testata nella sede del Servizio Fondi Europei, Innovazione del Comune di Torino di corso Ferrucci. I 40 dipendenti coinvolti potranno provare le funzionalità di ULTRA APP utili per la prenotazione di postazioni singole e sale riunioni da parte dei dipendenti, nonché per il co-sviluppo di nuovi servizi legati alla verifica dell’impatto ambientale degli spostamenti .