Rebus occupazione, torna IoLavoro: anche se in digitale, sono 5000 le opportunità di assunzione

La platea cui si rivolge è composta da - almeno - 3.500 persone, quelle che si sono già iscritte alla manifestazione, ma le adesioni sono ancora in corso e lo saranno anche durante i giorni di evento. Alla due giorni digitale sono oltre 200 le realtà che partecipano per fare recruiting: fra queste 112 aziende, 60 agenzie per il lavoro, 23 centri per l’impiego per un totale di oltre mille annunci e 5.000 posti in cerca di interpreti adeguati .

Forte la richiesta di figure legate ai settori informatico, socio-sanitario e logistica, meccanico, elettronica e sistemi di automazione. Segnali di ripresa dal comparto agroalimentare, così come per il turismo e la ristorazione, che ricercano personale in vista della stagione turistica. Anche la grande distribuzione organizzata e il tessile registrano fabbisogno di lavoratori. Come sempre, sarà attiva anche una selezione riservata all’assunzione di personale appartenente alle categorie protette (legge 68/1999) è disponibile nella sezione IoLavoro H .

Questa edizione vede anche la partecipazione di Afol , l’azienda pubblica per la formazione, l’orientamento e il lavoro del territorio metropolitano milanese, presente con centinaia di posizioni aperte in Lombardia.

All’evento partecipano anche Eures – con oltre tre milioni di proposte messe a disposizione nei 32 Paesi che aderiscono alla rete europea dei servizi per l’impiego, e che, durante l’evento, offre possibilità di impiego in nazioni come Germania, Malta, Svezia, Svizzera – e Pôle Emploi , i servizi pubblici francesi, con altre 800mila offerte in Francia, presenti con propri spazi virtuali dove gli operatori sono a disposizione degli utenti per fornire informazioni.

Può inoltre fruire dei numerosi servizi di consulenza proposti dagli enti istituzionali che partecipano: come prenotare un appuntamento con SOS curriculum e ricevere dagli esperti dei Centri per l’impiego piemontesi suggerimenti su come scrivere o aggiornare il proprio profilo. Oppure, nello stand di Regione Piemonte, far certificare le proprie competenze, indirizzarle con Obiettivo Orientamento Piemonte oppure scoprire come aprire un’attività in proprio con il servizio MIP.

Formazione e giovani

Ma oltre alla ricerca di un impiego, IoLavoro offre anche altro, da punto di vista formativo. Ci si può tenere aggiornati sul mercato del lavoro partecipando agli oltre 200 job webinar disponibili. Mentre per i più giovani in cerca di una bussola per indirizzare il proprio futuro scolastico e professionale c’è lo spazio Orientamento ai mestieri WorldSkills, che in questa edizione ospita una quarantina di realtà del mondo dell’istruzione e formazione professionale che illustrano la propria offerta didattica. Gli studenti potranno conoscere meglio quindici mestieri, di cui quattro ad alto contenuto tecnologico: debuttano infatti meccanica industriale CNC, cloud computing, web e mobile app development, cyber security.