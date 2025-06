Protocollo d'intesa per formazione e inserimento lavorativo dei titolari di protezione internazionale e temporanea

È stato siglato ieri, giovedì 19 giugno, il protocollo d’intesa tra il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il ministero dell’Interno, il ministero del Turismo con l’Ente Bilaterale Nazionale del Turismo – di cui fa parte Federalberghi - per la formazione e l’inserimento socio-lavorativo di persone titolari di protezione internazionale e temporanea e altri cittadini stranieri in condizioni di vulnerabilità con l’obiettivo di accompagnare all’autonomia le persone afferenti al sistema di accoglienza e, contemporaneamente, rispondere al fabbisogno di manodopera espresso dalle imprese.

La rete degli enti bilaterali del turismo, in sinergia con i tre Ministeri, offrirà percorsi formativi dedicati e altre misure di politica attiva del lavoro e promuoverà esperienze nelle aziende del settore, con l’obiettivo di un successivo inserimento lavorativo.

Federalberghi Torino, nella Giornata Mondiale del Rifugiato, accoglie con favore la definizione di questo protocollo di intesa che potrebbe andare a risolvere in parte il mismatch tra domanda e offerta di lavoro nel settore turistico-ricettivo.

“Siamo di fronte a una svolta significativa che consente di rispondere a diverse esigenze, in primis quella di offrire opportunità di inserimento sociale e professionale a uomini e donne che arrivano in Italia per sfuggire a guerre e persecuzioni politiche, ma anche quella degli imprenditori turistico-ricettivi che lamentano la carenza di personale nelle proprie strutture – dichiara Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino – viviamo in una regione che conta 232 anziani ogni 100 giovani avviandosi inesorabilmente verso una glaciazione demografica, questo impatterà nei prossimi anni su tutti i settori economico-produttivi se non saremo in grado di attrarre, formare e inserire nuovi lavoratori”.

Nel 2024, i lavoratori dipendenti stranieri nelle imprese italiane del settore turismo sono stati 420.528 in media d’anno, ovvero il 28,1% del totale. Il dato è in costante aumento, con una variazione positiva del +12,4% rispetto all’anno precedente e del +29,5% rispetto al 2019. In Piemonte sono attualmente 82.917 i dipendenti stranieri nelle imprese del settore turismo.