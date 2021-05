Voucher vacanze Piemonte torna anche nel 2021. C'è tempo solo fino a giugno

La vittoria di tappa del piemontese Ganna e la sua prima Maglia Rosa del Giro restituisce alla città un barlume di normalità e fa gioire anche gli operatori dell'industria turistica per le opportunità offerte anche dai grandi eventi sportivi come questo.

Una ulteriore buona notizia per l'industria turistica è che la Regione Piemonte ha rinnovato il voucher vacanze, che già aveva implementato durante il primo periodo di pandemia ottenendo risultati più che soddisfacenti per un tentativo di salvataggio della stagione turistica compromessa, con la deliberazione di uno stanziamento totale di 5 milioni di euro.

Nel solo 2020 la misura di sostegno ha portato alla vendita di oltre 32 mila voucher, in qualche modo un esito superiore alle aspettative per una fase così incerta e del tutto nuova. Per quest'anno si è deciso di finanziare lo strumento con una somma che si aspetta che rientri nelle casse pubbliche tramite il solo gettito Iva, con una stima del numero di voucher vacanze venduti di 10 mila per una potenziale ricaduta economica sul territorio di 48 milioni di euro.

Un territorio, quello piemontese, che può comunque contare sulla ricchezza inimitabile data dalla sua varietà di vini e cibi di eccellenza, in paesaggi che sono Patrimonio Unesco. Un contesto molto amato dai tantissimi che viaggiano per il turismo enogastronomico; in particolare secondo gli europei, laddove è presente una rinomata cultura del buon bere e del buon cibo questa occupa una parte predominante nel rappresentare l’immagine di un Paese.

I dati dicono che l'enogastronomia vale fino al 50% della valutazione dell’immagine turistica. Sono di questa opinione il 48% degli spagnoli, il 44% dei francesi, il 39% degli inglesi e il 37% degli italiani. Per il 41% dei tedeschi invece, le specialità culinarie contribuiscono solo per il 30%.

Il sito STERNEOOD.de riporta: "Per accrescere l’immagine fuori confine, nonostante le statistiche nazionali, l'ufficio turistico nazionale tedesco per il Regno Unito e l'Irlanda ha sperimentato con successo una campagna di promozione tramite menu a domicilio. I kit di specialità regionali pronte o bisognose delle ultime fasi di cottura secondo istruzioni incluse, come Schnitzel o Königsberger Klops ottimizzati per essere scaldati a microonde o in forno qualche minuto”.

Un esempio strategico che merita repliche anche altrove, per accelerare il ritorno del turismo pre- pandemia da e per l'estero con voucher vacanze che offrono vantaggi tripli. In pratica il turista alla scoperta del Piemonte deve comprare un voucher per un soggiorno con almeno tre pernottamenti: uno dei pernottamenti e pagato dalla Regione.

Sul sito web VisitPiemonte sono elencate le strutture ricettive aderenti all’iniziativa suddivise in base al Consorzio Turistico Regionale di appartenenza, che si occupa del coordinamento di tutto il progetto e della prenotazione e vendita sul proprio sito Internet. I voucher vacanze sono acquistabili fino al 30 giugno 2021 e spendibili fino al 31 dicembre di quest'anno.