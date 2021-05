La Regione porta avanti 270 progetti di inclusione sociale, Gavazza: “Le persone vengono prima di tutto” [VIDEO]

Una mano tesa a chi è in difficoltà. Si spiegano così i 270 progetti di inclusione sociale che la Regione ha voluto mettere in campo in un periodo contraddistinto dalle forti difficoltà vissute in Piemonte dalle tante persone che hanno subito gli effetti economici e sociali della pandemia: “Quando c’è un problema sociale, è da lì che si parte, aiutando chi aiuta per il bene delle persone e di conseguenza dell'economia” ha affermato Gianluca Gavazza, consigliere regionale della Lega.

"Non c'è sviluppo economico se non c'è benessere delle persone. Prima il bene delle persone e la salute” ha proseguito Gavazza, che ha voluto fare il punto sui progetti presentati e sulla loro importanza: “La Regione ha voluto portare questi 270 progetti verso il mondo del volontariato, con finanziamenti che arrivano globalmente a 6 milioni di euro. Sono stati stanziati per la capacità di poter includere e promuovere l’agricoltura sostenibile, il benessere e favorire gli insediamenti umani, inclusivi e sostenibili”.

I progetti permetteranno di tutelare le categorie più fragili, che oggi più che mai vanno incontro a momenti difficili, da contrastare con azioni mirate ed efficaci. “I 270 progetti sono stati divisi in questa maniera: 152 sono stati presentati da organizzazioni di volontariato, 104 da associazioni di promozione sociale, 14 di fondazioni del terzo settore” ha raccontato Gavazza. Il consigliere regionale leghista ha poi presentato la suddivisione di quest’ultimi per le varie province: “Sono stati divisi proporzionalmente: Torino ha il 58% dei progetti annoverati, poi segue Cuneo con il 12%, Novara con il 9%, Biella con il 7%, Alessandria e Asti con il 4%, Vercelli con il 3% e il Verbano Cusio Ossola con l’1,5%”.

“Inoltre - ha spiegato Gavazza - sono state formate tre categorie che vanno ad intercettare i progetti compresi tra 30.000 e 100.000 euro, con occhio di riguardo anche ai progetti di minor valore economico: la volontà della Regione è iniziare dall’inclusione sociale, dalle persone e dalle associazioni di volontariato”.

“Siamo sulla strada giusta per vedere la luce in fondo al tunnel” è l’auspicio del consigliere regionale della Lega.