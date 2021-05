Discute con il proprio compagno e lo aggredisce: arrestata per maltrattamenti

Gli operatori hanno raccolto anche il racconto dell'uomo che, in un profondo stato di agitazione, ha detto di essere stato colpito più volte dalla compagna, cittadina centrafricana di 28 anni, in seguito ad una discussione nata per futili motivi. La donna lo ha colpito prima con un mestolo di legno e poi con un cucchiaio in metallo, per poi morderlo all’altezza del collo, colpirlo con pugni alla schiena e infine graffiandolo al volto. Terminata l’aggressione, la 28enne ha gettato i vestiti del compagno sul pianerottolo insieme al cellulare, provocando la rottura del display.



I poliziotti hanno trovato all’interno del lavandino gli utensili utilizzati per colpire la vittima, mentre personale sanitario ha medicato le ferite dell’uomo. La donna è stata accompagnata in Questura.