Arte e artigianato, le eccellenze di Borgo Campidoglio si mettono “in vetrina”

Arte e artigianato, le eccellenze di Borgo Campidoglio, si metteranno in mostra per una giornata grazie ad 'Arte in vetrina'. L'evento, promosso dal Museo d'Arte Urbana attraverso il progetto di valorizzazione del quartiere Fucina Campidoglio, andrà in scena sabato 15 maggio e prevederà diverse iniziative.

Valorizzazione delle botteghe del borgo

Il fulcro di tutto sarà l'apertura straordinaria delle botteghe del quartiere: “Sarà - fanno sapere gli organizzatori - una vera e propria mostra territoriale che cercherà di superare le difficoltà legate al Covid19 facendo conoscere l'arte, gli artigiani e gli artisti del borgo. La visione delle loro creazioni, esposte nelle vetrine, si inserisce fluidamente nelle visite al MAU e nel contesto degli spazi aderenti all'iniziativa. Le opere d’arte e artigianato saranno acquistabili rivolgendosi direttamente agli artisti e agli artigiani: Fucina Campidoglio nasce proprio dalla collaborazione tra i diversi operatori culturali che hanno deciso di unire le forze per promuovere quanto di meglio esista nel quartiere”.

Molteplici, e di estrazione diversa, gli spazi aderenti: tra questi ci sono Falegnameria Garino, Studio Michele Venisti, Galleria del MAU, Dogana Torino, Sartoria Quintastagione, Studio Delta Pottery+Bottega Botanica, Calza di Cuoio, Art Deco, BB Mosaici e Il Librificio di Voglino Editrice.

Una visita guidata e una mostra al MAU

Il secondo punto di forza è rappresentato dalle iniziative del MAU: alle 15.30, con ritrovo davanti alla chiesa di Sant'Alfonso all'angolo tra corso Tassoni e via Cibrario, è in programma infatti una visita guidata alle opere d'arte realizzate sui muri del borgo vecchio a cura di Culturalway (a pagamento e su prenotazione, ndr), mentre dalle 17 alle 19 è prevista l'inaugurazione della mostra personale dell'artista Mercurio 'Tra natura e cultura' – curata da Daniele D'Antonio ed Edoardo Di Mauro – presso la galleria di via Rocciamelone 7/c.