Il tavolo provinciale del centrodestra designa Paola Antonetto candidato sindaco a San Mauro

“ Sarà Paola Antonetto la candidata sindaco per tutto il centrodestra ”. A sciogliere le riserve e annunciarlo i coordinatori provinciali di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e Udc, Alessandro Benvenuto, Roberto Rosso, Fabrizio Bertot e Paolo Greco Lucchina a seguito di un incontro avvenuto questa mattina. “ Ci è parsa una ottima sintesi per riuscire a creare una coalizione competitiva e allargata. Insieme con Paola candidata sindaco, abbiamo definito anche che Daniele Paletto correrà come vicesindaco mentre Roberto Pilone sarà chiamato ad un incarico con un assessorato con importanti deleghe ”.

La neo candidata sindaco Antonetto ha spiegato: “Vorrei ringraziare tutti gli esponenti del centrodestra che mi hanno scelto per rappresentarli alle prossime elezioni amministrative a San Mauro. In particolare Roberto Pilone e Daniele Paletto che correvano entrambi con me come possibili candidati sindaco. Li ringrazio perché sono persone di esperienza e qualità che abbiamo convenuto lavoreranno con me per conquistare e poi governare San Mauro. Il fatto che fossero in pista persone di questo livello è il sintomo di un centrodestra competitivo e capace di raccogliere il meglio che sa esprimere la nostra città. Un grazie particolare va alla lista civica “Uniti per San Mauro” che, sostenendo la mia candidatura, ci permetterà di guardare oltre ai semplici schieramenti".

"Sono certa che saremo una grande squadra - conclude Paola Antonetto - Sono estremamente emozionata perché dopo 20 anni il centrodestra si ripresenta unito, forte anche del collante civico, e pronta a riprendersi San Mauro”.