Aumenta l’e-commerce, gli italiani scoprono nuovi settori d’acquisto

Oltre 3 milioni di italiani hanno fatto per la prima volta un acquisto online nel corso del 2020, e in tanti hanno iniziato a fare shopping in settori differenti dal passato: a trainare la spesa sul Web sono soprattutto hobbistica, sport, alimentazione, elettronica, ma si nota anche la crescita dell’interesse verso produzioni di nicchia.

Nuovi settori per il commercio online

Proprio per rispondere a una domanda in aumento il gruppo Fami, specialista nel settore dell’arredo industriale, ha da poco lanciato il sito e-commerce shop.famispa.com , su cui propone la vendita online di armadi metallici per officina e uffici, scaffali in metallo, banchi da lavoro, carrelli e molto altro ancora.

Fami Shop nasce come e-commerce B2B, ma il contatto con clienti privati è garantito tramite la tradizionale rete di rivenditori presente in tutta Italia. Come illustrato da fonti aziendali, il progetto dello shop è in continua evoluzione: disponibile attualmente solo sul territorio italiano, è in programma l’apertura verso altre località geografiche.

Debutta lo shop sul Web di Fami

L’e-commerce di Fami è quindi il posto giusto per chi vuole allestire il proprio reparto, officina, negozio o magazzino con arredamenti metallici sempre più innovativi e al passo con i tempi: le soluzioni del gruppo vicentino si caratterizzano da quasi un secolo per la capacità di rendere più facile e agevole il lavoro, consentendo così di ottimizzare spazi e tempi. Gli arredi tecnici che Fami offre tramite il suo shop online, infatti, possono contribuire ad aumentare l'efficienza e l'organizzazione all'interno dell'azienda, del laboratorio, del magazzino o del negozio, rispondendo alle esigenze di una vasta gamma di figure professionali.

Sul fronte pratico, il vasto assortimento di arredi metallici di Fami Srl consente di rendere ordinate, organizzate ed efficienti le diverse aree di lavoro; robusti e altamente personalizzabili, gli arredi in metallo per industria possono essere utilizzati come arredamento officina e magazzino, ma anche come arredamento ufficio, per negozi o per palestre.

Innovazione e modernità

La qualità dei prodotti è garantita dagli oltre 90 anni di esperienza nella produzione di arredi metallici, che rendono Fami una delle aziende leader nel settore dell'arredamento industriale in Italia e nel mondo. Tra i best-seller è impossibile non citare carrelli per magazzino, scaffalature metalliche, banchi da lavoro, armadi per ufficio e non solo, cassettiere da lavoro, attrezzature per officina e mobili per ufficio.

Inoltre, le produzioni di Fami si caratterizzano per l’attenzione alle ultime tendenze del settore sia nei materiali che nel design, e quindi sono sempre al passo con le novità del mondo dell'arredo per officina, degli arredi per industria, delle attrezzature per magazzino, dei mobili metallici per ufficio e, più in generale, nell'ambito degli arredamenti metallici, perfetti quindi per chi non disdegna soluzioni contemporanee e innovative.

Gli italiani scoprono i vantaggi del digitale

Questa capacità di intercettare i trend ha portato quindi all’apertura dell’e-commerce in un segmento di sicuro di nicchia, ma comunque in crescita: come dimostrano diversi studi, complice la pandemia nell’ultimo anno è aumentato il ricorso agli acquisti digitali anche in settori dove finora la “fisicità” del canale di vendita era fondamentale, come l’alimentazione, i prodotti freschi, ma anche l’automotive e lo sport.

In termini numerici, secondo il report e-commerce in Italia 2021 realizzato dalla Casaleggio Associati, il valore complessivo del commercio digitale nel nostro Paese è stato di oltre 48 miliardi di euro, in lieve decrescita rispetto al 2019 soprattutto per il crollo di Turismo e Spettacoli, due comparti trainanti penalizzati dalla crisi e dai lockdown. Al contrario, sale tutto il settore del tempo libero, che arriva a rappresentare il 48% del fatturato del commercio digitale in Italia, e aumentano anche gli acquisti in segmenti quali Centri Commerciali (+36%), Assicurazioni (+6%), Alimentare (+63%), Elettronica (+12%), Moda (+12%).