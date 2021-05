Alessandro Battaglia nuovo coordinatore del Torino Pride

Sono state rinnovate le cariche del Coordinamento Torino Pride, la realtà che riunisce associazioni Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender operanti sul territorio della Regione Piemonte, insieme a realtà non LGBT impegnate nel sostegno dei valori della laicità e del rispetto delle differenze. Il Torino Pride è membro di ILGA Europe: l’organizzazione internazionale non governativa che riunisce 422 realtà LGBTQI di 45 paesi europei.

Il nuovo consiglio direttivo - che rimarrà in carica sino alla nuova assemblea prevista per l’autunno 2021 - eletto all’unanimità e in parte composto da membri uscenti, è ora formato da: Alessandro Battaglia (associazione Quore), Sara Bertolino (Arcigay Torino), Emanuele Busconi (Maurice GLBTQ), Margherita Anna Jannon (Rete Genitori Rainbow), Angela Mazzoccoli (AGEDO Torino).

Alessandro Battaglia è stato nominato coordinatore. Angela Mazzoccoli ricoprirà il ruolo di segretaria.

“Il momento storico che tutta la nostra comunità sta vivendo è complesso e pieno di incognite. Il Coordinamento Torino Pride resta un faro di unità e condivisione sempre aperto al dialogo ma solido e coeso a lavorare perché la società possa evolversi nella direzione dell'inclusione di tutti e tutte. Noi siamo un presidio sociale per Torino, per il Piemonte e per tutto il Paese. Ricoprire nuovamente la carica di coordinatore è per me ragione di grande orgoglio ma anche di enorme responsabilità che condividerò con un direttivo giovane e molto preparato” commenta Alessandro Battaglia.