Cirio: "Pronto accordo di reciprocità con la Liguria per vaccinarsi anche in vacanza"

Arriva nel corso della presentazione del progetto "Il Piemonte rende le sue montagne 'Covid Free'" da parte del governatore Alberto Cirio la conferma di un accordo di reciprocità per permettere la prosecuzione della campagna vaccinale anche per chi andrà in vacanza in Liguria e per i liguri che sceglieranno come meta per le vacanze il Piemonte.

"Sabato mattina – ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio – incontrerò il governatore Toti per siglare un accordo di reciprocità. Chi viene in vacanza nel periodo estivo (almeno una settimana) e deve fare un richiamo del vaccino lo faremo noi ai liguri e i liguri ai piemontesi. Tra due regioni così prossime può essere una valida operazione per accelerare sulla campagna vaccinale anche nel periodo estivo".

Sull’ipotesi che l’accordo possa essere applicato anche con altre regioni Cirio si è detto possibilista, con una precisazione: “Potrebbe essere replicato, ma ci vuole una situazione come quella tra il Piemonte e la Liguria, dove c’è un’omogeneità di scambi: i liguri sono i nostri sciatori, noi siamo i loro balneari”.