Vaccino Covid, Biletta (FI):"Effettuare la seconda dose nei centri delle località turistiche"

Effettuare la seconda dose del vaccino negli hub delle località turistiche: è questa la richiesta di un ordine del giorno presentato da Forza Italia, approvato all’unanimità ieri dal Consiglio Regionale.

"Con il nostro documento – spiega la vicecapogruppo azzurra Alessandra Biletta, prima firmataria dell’atto - chiediamo di modulare la campagna vaccinale tenendo anche conto del periodo di ferie, prevedendo un sistema flessibile che consenta di effettuare la seconda dose nei centri vaccinali delle località turistiche”.

Una richiesta per venire incontro sia alle esigenze del comparto turistico, colpito duramente economicamente dalla pandemia, sia per non vanificare “la rincorsa all'immunità di gregge”. Un tema su cui ieri era intervenuto anche il Presidente Alberto Cirio, che ha spiegato come sulle due settimane a cavallo di Ferragosto si stava cercando di capire se “è percorribile l'ipotesi di permettere ai cittadini di scegliere la data sulla base della loro presenza a casa o in ferie”. “La vaccinazione -aveva detto -viene ovviamente prima della vacanza, ma se fare la somministrazione tre giorni prima o tre giorni dopo non cambia nulla a fini sanitari, il sistema si adeguerà alle esigenze dei piemontesi".

Un’altra possibilità, come proposto da Forza Italia, potrebbe essere quella di poter ricevere la somministrazione delle seconde dosi anche nei centri vaccinali presenti nelle località turistiche. “Con questo ordine del giorno confidiamo che si costruisca un sistema flessibile ed efficiente per evitare stop indesiderati nella lotta al virus" concludono Biletta ed i colleghi Paolo Ruzzola, Franco Graglia e Carlo Riva Vercellotti.