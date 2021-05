Decreto Sostegni bis, a Torino il centro per l'Intelligenza Artificiale: stanziati 30 milioni

Nel pomeriggio di oggi, 20 maggio, è arrivata la conferma. Nel decreto Sostegni bis viene assegnato a Torino il "Centro per l'Intelligenza artificiale applicata all'automotive" con lo stanziamento "dei primi 30 milioni di euro". Lo si è appreso al termine del Consiglio dei ministri.

La soddisfazione di Pironti: "Pronti a partire"

"Finalmente è arrivato l'atto ufficiale che stavamo aspettando, con l'attribuzione del primo finanziamento. Siamo pronti a partire, dovremo essere bravi a fare in fretta". Marco Pironti, assessore all'Innovazione della Città di Torino, commenta così l'assegnazione a Torino del Centro per l'intelligenza artificiale. "Si tratta del primo importante tassello di un progetto, quello dell'I3A, più ampio, che con Torino toccherà tutto il Paese e tutti i settori. Partiamo dalla verticalizzazione dell'automotive, ma per intercettare l'eccellenza della ricerca dovremo coinvolgere tutti i settori e tutto il Paese, perché solo così potremo essere davvero competitivi a livello internazionale".

"Noi siamo pronti - aggiunge Pironti - Ora dovremo creare il 'contenitore', una fondazione sul modello dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova o dello Human Technopole di Milano, i meccanismi di governance e identificare la sede. Ma finalmente le risorse ci sono e possiamo partire".

Il Pd rivendica: "Risultato arrivato grazie a noi"

"Grazie all'impegno del Partito Democratico e a un gioco di squadra iniziato con il precedente governo, il decreto Sostegni bis appena varato dal Consiglio dei Ministri, assegna a Torino il 'Centro per l'intelligenza artificiale applicata ed automotive', con uno stanziamento dei primi 30 milioni di euro. E' una misura fondamentale per il rilancio del capoluogo piemontese, molto provato da questi mesi di emergenza pandemica". Lo dichiarano in una nota i parlamentari piemontesi del Pd Francesca Bonomo, Davide Gariglio, Andrea Giorgis, Mauro Laus, Stefano Lepri e Anna Rossomando.

"Finalmente Torino potrà diventare la capitale per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale in Italia e si candida a diventare un punto di eccellenza per lo sviluppo e la ricerca in questo settore per tutta l'Europa".

Magliano: "Grande occasione per Torino"

"Non inutili sono stati, evidentemente, i ripetuti solleciti della politica torinese, Moderati in testa, al Governo", ha sottolineato Silvio Magliano, capogruppo dei Moderati in Consiglio Comunale e a Palazzo Lascaris. "Sarà un'opportunità per i giovani, per l'Università e per il Terzo Settore e garantirà ricadute positive in termini occupazionali, di sviluppo e di prestigio. Come Moderati, siamo orgogliosi di aver convintamente sostenuto la proposta di Don Luca Peyron fin dal primo momento".

Marsiaj: "Riconosciuta la centralità del mondo dell'automotive"

"Il Governo ha riconosciuto a Torino la centralità per il mondo dell’automotive - ha commentato Giorgio Marsiaj, presidente dell’Unione Industriale di Torino - Si tratta di un importante passo avanti per il nostro territorio, che combina la storica tradizione manifatturiera con una rilevante predisposizione all’innovazione, al trasferimento tecnologico e alla ricerca di eccellenza. L’intelligenza artificiale costituirà un passaggio epocale per l’automotive".

Gli industriali torinesi sin dall’inizio sono stati grandi sostenitori di questa iniziativa, essenziale per lo sviluppo dell’economia del nostro territorio e del Paese".