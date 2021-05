Suggerimenti tecnologici per un nuovo business domestico

Le imprese casalinghe e l'industria artigianale sono in piena espansione perché sempre più persone decidono di non voler tornare alla vecchia normalità e scelgono invece di reimpostare la loro vita lavorando da casa.

Negli ultimi 18-24 mesi ci sono state numerose startup in Italia che hanno sfondato e una gran parte di queste ha usato la tecnologia disponibile a loro vantaggio. Tuttavia, molte startup di home business trascurano il fatto che ogni business moderno ha bisogno della giusta tecnologia per competere e impegnarsi nel settore economico.

Anche un business casalingo deve partire dall’inizio

La contabilità, la comunicazione, la registrazione, il marketing e le vendite sono tutti fatti usando internet e la tecnologia informatica. Queste sono funzioni aziendali di base, e quindi ne consegue che senza la giusta tecnologia, la tua azienda potrebbe uscirne molto svantaggiata. Ecco alcuni consigli per assicurarti di avere il giusto pacchetto tecnologico per gestire la tua nuova startup.

Mobilità

Se lavori da casa, devi essere in grado di partecipare a riunioni, presentare idee e prodotti e avere accesso a queste informazioni ovunque tu sia, quando ne hai bisogno. Avrai quindi generalmente bisogno di essere in grado di portare le informazioni aziendali con te. Il miglior consiglio è quello di avere le giuste app mobili, oppure si può acquistare un computer portatile con sistemi operativi integrati e software da ufficio. È fondamentale che sia abbastanza leggero da poterlo portare in giro facilmente e usarlo in movimento.

Integrazione

Una volta che sei in mobilità e hai un computer portatile o un dispositivo mobile, devi assicurarti che il software e le applicazioni necessarie siano integrate. Le app e le informazioni aziendali devono essere accessibili da tutti i tuoi dispositivi e anche da quelli dei tuoi clienti se hai un'opzione di acquisto online. Molte startup o imprese casalinghe hanno scoperto che anche il miglior hardware e software non servirà a nulla se non ti permetterà di essere sugli stessi sistemi e usare gli stessi processi degli altri nella tua industria o settore. La compatibilità e l'integrazione della tua tecnologia aziendale è fondamentale per il successo del tuo business.

Connettività

L'integrazione della tecnologia permetterà la connettività e questa è la chiave di tutto il business moderno. Come prima cosa, la tu azienda deve essere collegata a internet . Una connettività internet continua e ininterrotta è la chiave per un business moderno e sostenibile. Tuttavia, ci sono anche altre connessioni personali importanti da prendere in considerazione e la tecnologia che sceglierai le faciliterà o le impedirà. Una webcam o una telecamera e un microfono integrati sono i componenti tecnologici essenziali in un'epoca in cui la maggior parte delle conversazioni e delle comunicazioni saranno virtuali. Internet è il primo livello di connettività su cui si possono costruire gli altri.

Come iniziare

Avviare un nuovo business può essere scoraggiante e molti non ce la fanno a superare il primo anno, ma non lasciare che ciò ti scoraggi. Coloro che avranno successo si troveranno in un'epoca in cui i dati e le informazioni sono il nuovo oro, quindi per arrivarci devono assicurarsi di aver pensato alla tecnologia di cui hanno bisogno e di averla pianificata e preventivata. Se lo fai hai più possibilità di raggiungere il successo.