Tavolo da giardino: quale scegliere?

Ogni casa, villa, appartamento può ritagliarsi un angolo di giardino e arredarlo come meglio preferisce. Per rendere il tutto molto più confortevole e di design, consigliamo l’acquisto di arredamento in linea con il resto della casa e resistenti alle intemperie.

Tavolo per le grigliate in giardino

Gli spazi all’aperto molto ampi rappresentano la location perfetta per organizzare delle belle grigliate in compagnia di amici e parenti. A base di pesce o di carne, c’è sempre e solo una regola: invitare quanti più ospiti possibile! E per accoglierli degnamente e nel massimo comfort c’è bisogno di scegliere un tavolo da giardino adatto a contenere non solo molte persone, ma anche una grande quantità di cibo. Il materiale solamente scelto per questo tipo di occasione è sicuramente il legno, che conferisce a tutta l’atmosfera un tocco di natura e di pic nic davvero simpatica!

Tavolo da caffè

Un piccolo tavolo da giardino per godere della frescura primaverile o di attendere in ottima compagnia il calar del sole. Il tavolo da caffè in giardino, che può facilmente trasformarsi in supporto per un romantico aperitivo per due, è solitamente quadrato, composto da sedie in coordinato, dalla distanza molto ridotta. Se invece siete alla ricerca di un “coffee table” più basso, da inserire all’interno di un contesto conviviale, dovreste cercare in coordinato delle poltrone, da coprire a vostro piacimento con colorati cuscini.

Tavolino da giardino in legno

Un must have che tutti i proprietari di ville e appartamenti con giardino dovrebbero avere: un tavolo in legno di media dimensione che può essere utilizzato all’evenienza è il sempreverde che dovremmo avere tutti quanti nell’arredamento per esterni. Rivestito dei migliori materiali, i tavolini in legno per il giardino possono essere abbelliti con accessori resistenti e scelti delle colorazioni più idonee al resto dell’arredamento della casa e dei suoi relativi interni.

Tavolo piccolo per balconi

Negli appartamenti di città avere un balcone è da considerarsi quasi come un privilegio. Perchè allora non approfittare di qualsiasi centimetro di aria aperta e decorare il proprio spazio con soluzioni pieghevoli che riescono a lasciare spazio a stendini e all’utilizzo, eventuale, di altre persone o inquilini. Non c’è limite alla convivialità quando si ha uno spazio aperto da poter condividere (anche solo per il tempo di una chiacchiera)!

Tavolo da balcone pensile

Quando gli spazi sono ancora più ridotti esistono delle soluzioni davvero ingegnose che riescono a sfruttare il massimo da qualsiasi spazio non utilizzato: parliamo dei tavolini da balcone pensili che riescono ad integrarsi perfettamente (e soprattutto in sicurezza) alla struttura della ringhiera già presente. A voi il compito di abbellirlo con delle piccole piante (magari rampicanti), stuzzichini ed un aperitivo da condividere con chi vi piace di più!

Tavolo da pic nic

Come nei film, come nelle più belle scampagnate nel weekend: ricreare tutto questo comodamente nel giardino della propria casa è possibile ed è facilmente replicabile con tavolini muniti di seduta incorporata: sarà bellissimo coinvolgere i più piccoli in spuntini e momenti di condivisione a tavola, godendo della frescura e degli scenari possibili nella sicurezza ed il comfort del proprio giardino.