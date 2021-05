Da Maranello a Torino: il turismo è pronto a "rombare" a bordo della storia dell'auto. E il MauTo indica la strada

Il rombo dei motori, il fascino delle linee sinuose e aerodinamiche, la saggezza e la sapienza del saper fare. Anche il mondo delle automobili può diventare una "leva" turistica? Ne sono convinti gli organizzatori della Conferenza nazionale del turismo motoristico, che ha visto anche Torino (città dell'auto per eccellenza) tra le voci più autorevoli della rete Anci ribattezzata "Città dei motori" e che raccoglie 31 Comuni italiani e che raccoglie quasi 6 milioni di turisti nel suo insieme: "Dalla grande Torino ai centri più piccoli sparsi in Italia", spiegano gli organizzatori.





I numeri del fenomeno

"Il 32% dei turisti, la scorsa estate, ha parlato di esperienza sportiva in Italia - spiega Roberto Di Vincenzo, presidente di Isnart (Istituto nazionale ricerche turistiche di Unioncamere) - e il turismo motoristico in particolare pesa per il 31% di questa fetta di interesse. Quasi quanto il cicloturismo, ma se ne parla decisamente di meno: bisogna fare emergere questo prodotto turistico, in maniera autonoma e con caratteristiche proprie".

"I turisti non guardano tanto i singoli elementi dei territori visitati, ma sul modo di presentarsi in maniera globale e sui riflessi emotivi suscitati a livello personale. Dei budget di spesa, molto spesso, nemmeno si parla: non è considerato così rilevante da chi sceglie questo tipo di esperienza".





Un Piano per far rombare il turismo

E proprio le Città dei motori hanno messo a punto un progetto per abbinare turismo e passione per i mezzi a motore. Proprio nell'anno in cui la Vespa compie 75 anni e Moto Guzzi ne compie 100. "Abbiamo avuto di recente nuovi ingressi, ma anche ritorni: segno che ci si sta interrogando su come si possa valorizzare impianti produttivi, musei o circuiti al centro del motorismo nazionale", spiega Luigi Zironi, presidente dell'Associazione Città dei Motori e (soprattutto) sindaco di Maranello, la patria delle Rosse e della Ferrari.

Ma come si trasforma un potenziale in strumento concreto per attirare visitatori? Serve un Piano. "Si tratta di un piano ambizioso di ripartenza e sviluppo, che può contare su una platea di milioni di appassionati e potenziali turisti, italiani e stranieri, e su una rete di alleanze che rappresenta l'eccellenza in molti settori, a cominciare da quello trainante del Made in Italy dei motori. La nostra è una sfida che si mette al servizio dei territori e dell'intero Paese”, dice ancora Zironi. "E la passione non basta: la Carta del Turismo motoristico mette a fuoco i punti che ci accomunano, un prodotto accattivante, facilmente comunicabile e con una forte componente digitale".



"Nelle Città dei motori deve esserci una consulta permanente tra soggetti pubblici e privati che crei itinerari, unisca esperienze e trovi collegamenti comuni per dare vita a pacchetti interessanti per il nostro settore", prosegue Zironi. "Dagli stabilimenti storici alle esperienze motoristiche legate agli eventi e alle gare. Pensiamo a una Giornata dell'orgoglio motoristico nazionale in cui tutti gli enti e le strutture si aprano agli appassionati con un open day".





[L'interno del Museo dell'Automobile di Torino]