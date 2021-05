Set di cortesia, come scegliere il migliore per il proprio Hotel

Cos’è veramente il set di cortesia?

Il modo di viaggiare e le abitudini dei turisti sono drasticamente cambiate nel corso del tempo, e gli albergatori hanno dovuto imparare ad adattarsi di conseguenza.





Se prima il viaggiatore prima di partire verificava di aver portato con sé tutto il necessario anche per il soggiorno in hotel o albergo, oggi ci si aspetta che sia proprio la struttura ad occuparsene, con il famoso set di cortesia.





Quando parliamo del set di cortesia facciamo quindi riferimento ad un assortimento di prodotti offerto dal hotel all’ospite con lo scopo di migliorare e rendere il soggiorno più confortevole a quest’ultimo.





Il set di cortesia può racchiudere al proprio interno svariati prodotti, partendo da sapone, asciugamani e altri sanitari, fino a creme e profumi.





Ovviamente ogni linea cortesia per Hotel e B&B ha le proprie caratteristiche e particolarità, pertanto deve essere in linea con ciò che la struttura vuole trasmettere.





Andiamo a scoprire insieme come scegliere il miglior set di cortesia tra tutti quelli che il mercato mette a nostra disposizione.





Set di cortesia, i prodotti naturali al primo posto

Come abbiamo avuto modo di accennarvi in precedenza, il set di cortesia deve essere in linea con il messaggio che il nostro hotel vuole trasmette, senza ignorare però le preferenze dei viaggiatori.





I set di cortesia più amati sono sicuramente quelli a base di prodotti naturali, che non hanno solo un aspetto incantevole, ma si adattano anche alle esigenze di ospiti con particolari forme di allergie o esigenze personali.





Complice di questa tendenza è anche la grande attenzione che i mass media stanno ponendo nei confronti del pianeta, sempre più soggetto all’inquinamento da parte di grandi fabbriche e multinazionali.

Scegliendo un set cortesia composto da prodotti naturali il messaggio da noi trasmesso sarà chiaro e molto apprezzato, ed ovviamente anche i prodotti stessi forniranno grande qualità all’utilizzatore.





In un set di cortesia con prodotti naturali possiamo decidere di includere anche articoli monouso eco sostenibili e riciclabili, come pantofole o cuffie per la doccia, sempre più utilizzate e richieste dai viaggiatori di tutto il mondo.





Ora che abbiamo definito il set di cortesia della struttura non rimane che pensare al packaging, anch’esso di fondamentale importanza

L’importanza del packaging nel set di cortesia

L’ultimo aspetto sul quale dobbiamo focalizzare la nostra attenzione è il packaging, ovvero la confezione che presenterà al cliente i prodotti della linea cortesia.





Molto spesso si tende a sottovalutare il packaging, trattandolo come un normale imballo da scartare e buttare via. Un errore gravissimo in questo caso, visto che è proprio il packaging il primo elemento che il viaggiatore vede una volta arrivato nella propria stanza.





Come sceglierlo? Innanzitutto deve essere in tema con l’hotel e i prodotti del set di cortesia di cui abbiamo parlato in precedenza.





Scegliendo ad esempio un set di cortesia a base di prodotti naturali, il packaging dovrà avere uno stile similare, preferibilmente personalizzato.





Possiamo scegliere di personalizzarlo in centinaia di modi diversi, tuttavia è sempre buona cosa sfruttare questa possibilità per fare pubblicità alla struttura.





Un packaging riportante il logo e il nome della struttura sicuramente non passerà inosservato, contribuirà a fidelizzare il cliente e fungere da passaparola con amici e famigliari.





Scelto il set di cortesia ed il packaging, non rimane che effettuare l’ordine direttamente online ed attendere la consegna dei prodotti, che verrà finalizzata entro soli pochi giorni lavorativi.





Descrizione: come scegliere il miglior set di cortesia e quali sono i più diffusi ed apprezzati al momento tra i viaggiatori.