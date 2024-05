Imprese in rosa, cambio al vertice: Maria Luigia Ghiggia nuova presidente Apid

Già vicepresidente di APID Torino dal 2014, Ghiggia è stata eletta dal Consiglio Direttivo che si è riunito il 20 maggio 2024. Sostituisce la presidente dimissionaria Brigitte Sardo , che ha lasciato l’incarico per rivestire la carica di Presidente nazionale Confapid conferitale in aprile. In Giunta Apid sono state riconfermate Silvia Maria Ramasso (vicepresidente), e Silvia Stupino (tesoriere); ingresso ex novo di Raffaella Magnano (vicepresidente).

"Nel mese di maggio, con le mie dimissioni, termina il mio terzo mandato come presidente Apid - dice Sardo -. Ho scelto di dimettermi per senso di responsabilità nei confronti di Apid e Confapid, ritengo infatti che occorra dedicarsi con attenzione e tempo alla cura delle nostre realtà associative. In questi anni intensi abbiamo lavorato per sviluppare nuove opportunità di lavoro e formazione tramite diversi progetti, tra cui quelli camerali ed europei, e vincendo bandi importanti; siamo state in prima linea nel momento pandemico per sostenere le imprenditrici; lo siamo sempre per le pari opportunità e contro le discriminazioni di genere con la creazione di uno sportello dedicato alla certificazione di genere; ci impegniamo ogni giorno a promuovere una visibilità associativa quale bandiera per non abbassare mai la guardia nei confronti di un mercato imprenditoriale sempre più complesso che, spesso, non si rivela attento alle imprese al femminile. Adesso con Maria Luigia Ghiggia Presidente Apid Torino tutto questo sarà ancora più rafforzato”.