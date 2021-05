Iaria: "Incentivare il Superbonus per favorire lavoro, ambiente e riqualificazione"

Oggi la Giunta ha approvato una delibera che propone al Consiglio comunale delle azioni per migliorare ancora di più il percorso per ottenere il Superecobonus. Una scelta decisiva per aumentare l’impatto positivo di questo strumento.

Nello specifico:

- sono state proposte delle modifiche al regolamento edilizio per semplificare le pratiche burocratiche per il Superecobonus, le serre captanti e gli extra spessori che migliorino l’efficientamento energetico degli edifici di nuova costruzione;

- in collaborazione con la Sovrintendenza e gli uffici edilizia, che ringrazio per l’ottimo lavoro svolto, la delibera attenziona particolarmente le buone pratiche di riqualificazione energetica sugli edifici caratterizzanti il tessuto storico.

"Non smetterò mai di evidenziare l’importanza del Super-ecobonus, un’occasione davvero significativa per agire su quattro punti importanti per la nostra città e per il nostro paese: una maggiore efficienza energetica sollecita in positivo le azioni per il rispetto dell’ambiente in cui viviamo. Si riduce l'impatto ambientale, con evidenti benefici per tutti", ha detto l'assessore all'Urbanistica della Città di Torino Antonino Iaria. "Inoltre, salvaguardiamo il nostro patrimonio edilizio, talvolta delicato, e lo riportiamo a maggior vita".

"Ancora, l’efficientamento energetico permette ai cittadini di risparmiare sui costi delle bollette. E non per ultimo, si tratta di un volano economico decisivo per tutto il settore dell’edilizia, con ricadute positive sul lavoro. Con l’azione del Governo e l’impegno del Comune di Torino stiamo operando per agevolare la transizione tanto auspicata", ha concluso Iaria.