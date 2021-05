Primarie, Grimaldi sostiene il civico Tresso: "Per battere destra tutto deve cambiare a Torino"

Marco Grimaldi sostiene la candidatura di Francesco Tresso alle Primarie. Dopo settimane di scatti in avanti - dove si ipotizzava anche una sua decisa in campo diretta - ed accuse al Pd di "fare di tutto per perdere le elezioni", il capogruppo regionale di LUV ieri sera ha firmato per il candidato civico durante la serata promossa al Bunker.

"Per battere la destra tutto deve cambiare in città"

Una sottoscrizione che politicamente rimarca come Grimaldi non abbia voluto, almeno al momento, sostenere direttamente nessuno dei due candidati del Partito Democratico alle Primarie, il favorito Stefano Lo Russo ed Enzo Lavolta. Perché, come spiega lui in un post, alle Comunali 2021 l'avversario da battere sarà la destra "alle spalle di Damilano". "Per batterla - aggiunge - dobbiamo capire che tutto deve cambiare in questa città: Torino, da capitale dello smog, deve diventare capitale della qualità della vita, rivoluzionando la sua mobilità e riconvertendo la sua economia. Da capitale della deindustrializzazione deve diventare centro di un ripensamento radicale del lavoro e dei suoi tempi. . La ricetta è semplice: Torino deve piacere ai nostri bambini".

Articolo Uno e Sinistra Italiana sostenevano Salizzoni alle Primarie