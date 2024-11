Occupazione, in Piemonte qualcosa si muove: nella prima metà dell'anno oltre settemila posti di lavoro in più

Qualcosa si muove, nel mercato del lavoro del Piemonte. Lo confermano gli ultimi dati dell' Osservatorio del Mercato del Lavoro della Regione. In particolare, fino a giugno 2024, il saldo era di 7.082 posizioni di lavoro dipendente in più, con un aumento significativo rispetto al primo trimestre (+4.716 unità). Questi risultati mostrano una variazione congiunturale positiva nelle assunzioni, particolarmente accentuata nei mesi di aprile (+3,1%) e giugno (+1,1%), rispetto al primo trimestre.

Nel primo semestre 2024, sono state create complessivamente +11.796 posizioni di lavoro dipendente, con un impatto significativo sulla crescita dell’occupazione femminile: +8.426 posizioni per le donne e +3.371 per gli uomini. L’incremento di occupazione tra le donne è stato particolarmente concentrato nei settori degli altri servizi (+4.791 unità) e del commercio, alloggi e ristorazione (+2.112 unità), confermando il ruolo fondamentale delle donne nel panorama occupazionale regionale.

Come evidenziato dall’Osservatorio Mercato del Lavoro, in Piemonte la crescita dell’occupazione dipendente nel secondo trimestre è stata trainata dal settore dei servizi (+3.168 unità) e dal comparto del commercio, alloggi e ristorazione (+2.484 unità), riflettendo l’importanza strategica di questi settori per la regione. Anche l’agricoltura ha contribuito alla crescita con un incremento di +885 unità, mentre le costruzioni (+308 unità) e l’industria in senso stretto (+234 unità) hanno registrato aumenti più contenuti.



La crescita dell’occupazione ha interessato in modo più consistente la Città Metropolitana di Torino (+4.465 unità) e la provincia di Cuneo (+3.979 unità), a testimonianza della capacità di attrazione e sviluppo territoriale di queste aree.