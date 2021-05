Ippodromo di Vinovo, ospiti importanti e tribune aperte per mille spettatori

Il primo esperimento è andato benissimo e così anche questa domenica, 23 maggio, l'Ippodromo di Vinovo aprirà i suoi cancelli anche al pubblico. Fino a nuovo ordine, un massimo di mille spettatori sulle tribune e nel parterre dell'impianto torinese, con la possibilità di accedere al bar sul parterre e sulle terrazze del ristorante, oltre che negli spazi verdi e del parco giochi. Vietato invece, per rispettare le Linee Guida emanate dal MIPAAF e l'ultima nota ufficiale dei Monopoli, accettare scommesse ai terminali e agli sportelli dell’Ippodromo.





Otto le corse in programma, con inizio alle 14.40 e un campo partenti da 75 cavalli in pista grazie anche ai molti ospiti di prestigio come il gruppo dei Gocciadoro, Gennaro Casillo, Antonio Di Nardo e Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata, che sfideranno tutti i big della piazza torinese. Centrale della giornata sarà il Premio Aristotele, doppio km per anziani con pronostico aperto che va dal debuttante (almeno a Torino) danese Pompano Julian nelle mani di Rudolf Haller fino a Zeppelin Kyu Bar con Alessandro Gocciadoro, passando per Zigulì Roc e Filippo Rocca, Super Fez con Di Nardo, team Casillo-Di Nardo, il francese Diabolo Castelets affidato a Santo Mollo e Zar Ross insieme ad Andrea Guzzinati.

Nel programma spicca anche la 1^ prova del Campionato Italiano Gentleman. Dieci al via e favori del pronostico per Demon Bar che potrebbe tornare al successo con Graziano Reggiani.