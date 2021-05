Primarie, l'area di Passoni appoggia Lo Russo: "Capace di guidare la rinascita di Torino" 

Stefano Lo Russo incassa un altro sostegno per le Primarie del centrosinistra per la scelta del candidato a sindaco per le Comunali di Torino. Dopo il Polo Civico, anche Progetto Torino – Sinistra per la Città annuncia di appoggiare il capogruppo del Pd perché "capace di guidare la rinascita di Torino, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, di opportunità per i giovani e di miglioramento dei servizi ai cittadini".