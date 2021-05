Vaccini nelle aziende del Piemonte, Cirio: “Pronti a partire dal 3 giugno: 1.000 imprese hanno aderito"

“Siamo pronti a partire con la vaccinazione nelle nostre aziende, lo abbiamo comunicato formalmente ieri al generale Figliuolo”. Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a margine dell’accordo firmato questa mattina con la Liguria per le vaccinazioni durante le ferie.

“Abbiamo stilato un elenco con già mille nome di imprese disponibili da domani. Attiveremo i vaccini anche in questo settore sempre secondo le proprietà del piano nazionale. Partiremo dal 3 giugno se il commissario straordinario ci darà il via libera inserendo il Piemonte tra le regioni idonee. Ci sembra un bel segnale per tutti i lavoratori che potranno finalmente tornare a svolgere la propria attività in presenza”.